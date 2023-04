LEGA TORTORETO, NUOVO DIRETTIVO: “PERSONE COMPETENTI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO”

TORTORETO – Il segretario cittadino della Lega di Tortoreto (Teramo), Federico Di Lorenzo, ha nominato i sette componenti del nuovo direttivo comunale.

Si tratta di Antonio Di Francesco, Mauro Cappelletti, Maurizio Marcelli, Domenico Narcisi, Milo Marrancone, Sabrina Bellocchio e Rosa Friello.

“Bisogna ripartire dalle persone, dalle idee e dal territorio, questi sono gli obiettivi della nuova gestione della Lega a Tortoreto”, commenta in una nota il segretario cittadino Di Lorenzo che sottolinea: “Sono persone che conoscono bene la città ed attraverso le loro competenze, anche professionali, potranno dare un contributo in termini di concretezza e progettualità. Nonostante l’uscita nelle scorse settimane dei due consiglieri comunali eletti nelle fila della Lega, il partito conferma di voler partecipare alla vita amministrativa del paese, proponendo possibili soluzioni, sempre con uno spirito costruttivo”.

“Questa riorganizzazione – conclude Di Lorenzo – è fondamentale anche in vista delle prossime importanti scadenze del 2024 come le elezioni regionali in Abruzzo e le elezioni europee”.