L’AQUILA – “L’Aquila si conferma un modello di buon governo anche sui temi dell’assistenza alle categorie più fragili, e con il supporto del ministro Stefani riusciremo nei prossimi 5 anni a proseguire e perfezionare l’azione della Lega”.

Si è conclusa nel capoluogo regionale la visita in Abruzzo del ministro delle Disabilità Erika Stefani che in giornata è stata anche a Martinsicuro e Tortoreto, in provincia di Teramo

Ad accompagnarla nel tour abruzzese il segretario regionale del carroccio Luigi D’Eramo, insieme ai deputati Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro; amministratori locali e gli esponenti regionali del partito, tra i quali l’assessore Pietro Quaresimale, il consigliere regionale e vice segretario regionale, Emiliano Di Matteo, il coordinatore provinciale di Teramo Jwan Costantini, il consigliere regionale Simona Cardinali, la responsabile regionale dipartimento disabilità Lega Maria Di Domenico, il consigliere comunale di Tortoreto e vice coordinatore provinciale Nico Carusi.

All’Aquila presente il primo cittadino Pierluigi Biondi, ricandidato alle prossime elezioni amministrative in programma in primavera, e il coordinatore della Lega della provincia dell’Aquila, nonché consigliere comunale di Avezzano, Tiziano Genovesi.

All’ordine del giorno la riflessione sui temi dell’inclusione e dell’assistenza, “battaglie sulle quali il nostro movimento si è distinto in questi anni per serietà e preparazione”, ha ribadito D’Eramo nel corso della giornata.

“A Martinsicuro c’è stata la prima tappa sulla costa e siamo stati accolti dal sindaco Massimo Vagnoni e dalle associazioni locali che operano nel terzo settore insieme ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, per un confronto costruttivo e toccante sulle priorità che riguardano le categorie più esposte, come quella della disabilità”, ha spiegato D’Eramo.

“Più attenzione da parte delle istituzioni, una richiesta che sarà accolta a tutti i livelli, quello regionale fino al governativo, in primis con l’impegno del nostro ministro. Il buon governo della Lega si conferma per essere il governo della presenza e dell’ascolto, accanto ai comuni, partendo proprio dalla reale comprensione delle problematiche che riguardano i cittadini”.

Nel pomeriggio a Tortoreto, insieme al sindaco Domenico Piccioni, incontro con le associazioni del territorio e con l’amministrazione comunale per continuare il confronto sul territorio e parlare anche dei progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, e delle opportunità che verranno dai fondi PNRR.

“L’importanza della disabilità e del terzo settore è centrale per la Lega e la presenza del ministro Stefani dimostra l’attenzione a tutti i livelli verso i piccoli comuni”, ha detto Zennaro.

Per il deputato leghista, “dopo il traguardo della bandiera Lilla, che vede il comune di Tortoreto primo in Abruzzo ad ottenere il riconoscimento per l’accoglienza verso i disabili, la visita del ministro sancisce ulteriormente l’obiettivo di fare sempre di più per favorire lo sviluppo di politiche accessibili. L’inclusione non è solo un obiettivo, ma può rappresentare una vera e propria vocazione per questo territorio, soprattutto dal punto di vista turistico”.