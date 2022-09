LEGA, ZAIA: “RISULTATO DELUDENTE, ORA SERVE ANALISI SERIA”

ROMA – “È innegabile come il risultato ottenuto dalla Lega sia assolutamente deludente, e non ci possiamo omologare a questo trovando semplici giustificazioni. È un momento delicato per la Lega ed è bene affrontarlo con serietà perché è fondamentale capire fino in fondo quali aspetti hanno portato l’elettore a scegliere diversamente”.

L’ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando l’esito elettorale: “Non è irrilevante il dato dell’astensionismo, all’interno del quale potrebbe esserci un’ulteriore lettura del nostro risultato – ha poi aggiunto – proprio per questo motivo l’analisi da fare non può essere liquidata con letture banali. Anche da noi si è replicato quello che è accaduto a livello nazionale, pur avendo avuto come Veneto il risultato più alto a livello nazionale. È doveroso però che siano ascoltate le posizioni, anche le più critiche, espresse dai nostri militanti. L’obiettivo dovrà essere un chiarimento per non lasciare nulla di inesplorato”.

“Per quanto mi riguarda – ha infine concluso – esporrò la mia analisi nella riunione ufficiale del Consiglio federale che si terrà nelle prossime ore”.