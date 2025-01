PESCARA – I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, convocano per domani, 3 gennaio, una conferenza stampa sulla nuova legge nazionale di bilancio, per relazionare in merito ai provvedimenti per l’Italia e per l’Abruzzo.

L’appuntamento è fissato alle ore 11.30, nello stabilimento ‘Lido beach’, lungomare Matteotti 120, a Pescara.