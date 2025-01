LEGGE BILANCIO 2025: SANTANGELO, “ATTENZIONE A FASCE PIU’ DEBOLI, IMPORTANTI NOVITA’ PER SOCIALE”

L’AQUILA – “La recente approvazione della Legge di Bilancio segna un passo significativo verso una maggiore attenzione nei confronti delle fasce più deboli della nostra comunità nazionale”.

Lo afferma in una nota l’assessore alle politiche sociali Roberto Santangelo, in merito all’approvazione del di bilancio.

“Con grande soddisfazione, plaudo alle importanti novità introdotte, che si inseriscono in un contesto normativo più ampio e organico, volto a migliorare il supporto e i servizi per le persone con esigenze speciali e le loro famiglie – osserva Santangelo – Tra le principali misure, spicca l’aumento delle detrazioni per i figli con limitazioni fisiche o cognitive, portate a 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni. Questa misura non solo rappresenta un aiuto economico tangibile per le famiglie, ma dimostra anche un chiaro impegno nel riconoscere e supportare le esigenze specifiche di chi vive una difficile condizione di fragilità”.

“Inoltre – aggiunge -, la Legge di Bilancio prevede un riordino delle detrazioni fiscali per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, che saranno calcolate in modo differenziato tenendo conto della presenza di figli con bisogni particolari. Questi cambiamenti mirano a rendere il sistema fiscale più equo e sensibile alle necessità delle famiglie. Un altro aspetto fondamentale è la semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario. A partire dal Primo gennaio 2025, l’INPS sarà tenuto a effettuare un’unica visita per le istanze di invalidità civile, cecità, sordità e condizioni di fragilità. Questa misura ridurrà la burocrazia e i tempi di attesa, facilitando l’accesso ai diritti per le persone con disabilità”.

“La Legge di Bilancio introduce anche la possibilità di eseguire visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche attraverso verifica documentale, garantendo una maggiore rapidità nell’erogazione delle prestazioni. Inoltre, la normativa estende le disposizioni riguardanti i cani di assistenza, riconoscendo il loro valore fondamentale per chi vive con esigenze specifiche. Viene anche istituito un fondo per sostenere attività educative rivolte ai minori, comprese quelle per il benessere dei bambini con bisogni speciali, nonché un fondo per affrontare le dipendenze patologiche, dimostrando un approccio integrato e multidimensionale volto a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili. Infine, viene previsto un incremento significativo dei limiti ISEE e delle soglie di reddito per l’Assegno di Inclusione, ampliando così la platea di famiglie che possono beneficiarne. Questo intervento rappresenta un chiaro segnale dell’impegno del Governo Meloni, in particolare dei Ministri Calderone e Locatelli, verso un sistema più inclusivo e attento alle necessità dei cittadini”.

“La Regione Abruzzo è pronta a fare la sua parte, collaborando con il Governo e le Istituzioni per garantire la piena attuazione di queste misure e per supportare le famiglie e chi vive in condizioni di fragilità nel loro percorso di inclusione e benessere”, conclude l’assessore.