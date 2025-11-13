ROMA – “La Legge di Bilancio approvata dal Governo Meloni conferma la serietà e la coerenza degli impegni presi con gli Italiani. Una manovra che sostiene chi lavora e chi produce, contribuendo alla crescita del Paese e mettendo al centro famiglie, lavoratori e imprese”.

Così, in una nota, il senatore aquilano Guido Liris, 45enne capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, sulla legge di bilancio approvata dall’esecutivo di centrodestra e in discussione in parlamento.

E Liris, ex assessore regionale al Bilancio e vice sindaco dell’Aquila, eletto alle elezioni politiche del settembre del 2022, è un protagonista di questo importante passaggio nazionale di fine anno perché, per il quarto anno consecutivo, è stato indicato come relatore della legge di stabilità. Un record visto che in ruoli delicati come questo ci sono stati avvicendamenti di anno in anno.

“Dopo anni di immobilismo, con Fratelli d’Italia il potere d’acquisto torna a crescere e il lavoro viene finalmente valorizzato – spiega ancora -. Essere stato nominato per il quarto anno consecutivo relatore della manovra é per me un grande onore, ma anche e soprattutto una grande responsabilità: ringrazio il mio partito per la fiducia riposta. So che sarà un lavoro delicato, volto a mediare le esigenze del Governo e del Parlamento, recependo le numerose sollecitazioni emerse durante le audizioni da parte di enti locali, parti sociali, ordini e istituzioni, il tutto mantenendo i conti in ordine”.

Liris si dice “certo che, con un lavoro serio e un confronto virtuoso anche con la minoranza, apporteremo le giuste modifiche per perfezionare la Legge di Bilancio. Questa manovra è orientata alla crescita, alla tutela del potere d’acquisto delle famiglie, all’accompagnamento delle imprese nella transizione digitale ed energetica, e al rafforzamento della sanità territoriale. Ma, soprattutto, mira, mantenendo in ordine i conti pubblici, ad esaltare la leadership europea di un Governo sempre più stabile e credibile”.

“Il Governo Meloni sta dimostrando che governare con visione e responsabilità significa mantenere le promesse”, conclude.