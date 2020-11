LEGGE BILANCIO: ZENNARO, “EMENDAMENTO BANCA NAZIONALE PLASMA IPERIMMUNE PER COVID”

TERAMO – “Occorre necessariamente aumentare le possibilità di guarigione a chi si trova in terapia intensiva a causa del Coronavirus, per questo ritengo necessario istituire, velocemente, una banca nazionale del plasma iperimmune e arrivare pronti ad una terza ondata. Il sostegno della terapia con il plasma che contiene gli anticorpi e che si ricava da una semplice donazione di sangue da pazienti sintomatici che sono guariti dalla malattia, è fondamentale per tanti malati di Covid con insufficienza respiratoria” – sostiene il deputato abruzzese Antonio Zennaro, riguardo alle proposte in ambito sanitario per la prossima legge di bilancio.

“Sono al lavoro per trovare le risorse adeguate affinché il Centro Nazionale del Sangue possa promuovere lo studio e lo sviluppo di terapie sull’efficacia del plasma iperimmune che andrebbero a supportare le banche e i programmi di raccolta regionali già esistenti, come in Abruzzo. Ho depositato un emendamento in commissione bilancio per dare un contributo straordinario alla ricerca su questa tematica di 2,5 milioni di euro per il 2021, da rinnovare per il 2022.” – conclude Zennaro.

