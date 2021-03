LEGGE DI BILANCIO 2021, LE PRINCIPALE MISURE FISCALI PER LE IMPRESE

L’AQUILA – Le misure di sostegno alle imprese e all’economia, previste nella legge di di bilancio 2021 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, per contenere gli effetti negativi legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, saranno al centro del webinar organizzato da Confindustria nazionale, Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Confindustria Puglia e Confindustria Basilicata, per il 30 marzo 2021, alle ore 9,30.

Al centro del dibattito l’ampio ventaglio di interventi che toccano i temi della sanità, del lavoro, del sostegno a imprese e famiglie e degli investimenti nel Mezzogiorno. Di particolare interesse per le imprese, una serie di misure di carattere fiscale che spaziano dagli incentivi per ricerca e innovazione, agli interventi sul reddito da lavoro dipendente, alle semplificazioni in ambito Iva, a misure per le aggregazioni tra imprese, fino agli aiuti per specifiche aree del Paese e alle norme di fiscalità internazionale.

“Il webinar, a cura dell’area Politiche fiscali di Confindustria e aperto a tutte le imprese e i soggetti interessati”, spiega Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, “costituirà l’occasione per un’analisi delle principali misure fiscali di interesse per le imprese, contenute nella legge di bilancio 2021 e nei successivi provvedimenti normativi. Confindustria, nell’era Covid, ha rappresentato un canale informativo affidale e presente sul territorio, soprattutto nei confronti del comparto industriale. Anche questa iniziativa si inserisce nel quadro del supporto fattivo e costante del sistema confindustriale alle aziende”. La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizione obbligatoria al link http://monitorlegislativo.confindustria.it/legge-bilancio/2021/03/30.

Il programma prevede, alle 9,30, i saluti di benvenuto di Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, alle 9,45 l’intervento di Giulia Abruzzese, Area politiche fiscali di Confindustria che parlerà di “La Legge di bilancio 2021: una lettura d’insieme sulle novità e le misure per le imprese”. Alle 11,30 Questions & answers; alle 12, chiusura dei lavori. Modera Cosimo Damiano Dottorini, Area impresa e politiche territoriali di Confindustria Basilicata.