“LEGGE MANCIA” O “AIUTA COMUNI”: ECCO ELENCO COMPLETO, 14,4 MILIONI A PIOGGIA PER 1.749 BENEFICIARI

L’AQUILA – “Legge mancia”, o “manovra d’aula” oppure “Aiuta comuni”, “risposta al territorio”, oppure “marchettificio”.

Come lo si vuole definire, a seconda dell’opinione politica, ecco a seguire la lunghissima raffica, dei ben 1.749 beneficiari di circa 14,4 milioni di euro, contenuti nell’emendamento approvato ieri in consiglio regionale dal centrodestra di Marco Marsilio di Fdi, con il voto contrario delle opposizioni di centrodestra e M5s e con assente in aula il candidato presidente del campo largo, il professor Luciano D’Amico. che la pratica dei fondi a pioggia vorrebbe abolirla.

Il presidente del consiglio Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, ha invece difeso a spada tratta questa modalità discrezionale di erogazione dei soldi dei cittadini, con ogni consigliere e assessore, questa volta di centrodestra, con un cospicuo budget da usare a piacimento. Sottolineando che si tratta di una misura “aiuta comuni”, ma scorrendo il lunghissimo elenco dei beneficiari, c’è in realtà un po’ di tutto: ad essere finanziati anche con piccole cifre da 1.000 o 2.000 euro, associazioni culturali, sportive, di protezione civile, associazioni venatorie, parrocchie, pro loco, cori e bande musicali. una accademia di parrucchieri e circoli bocciofili. Piccoli eventi per tutti gusti.

Ad essere particolarmente beneficiati i comuni e territori elettorali dei consiglieri di assessori di maggioranza, ad esempio a Prezza, nel comune dov’è sindaco il consigliere regionale di Noi Moderati, Marianna Scoccia, sono andati bel 200mila euro.

Fondi a pioggia che sono però solo circa la metà di quelli che erano stati decisi nella legge di bilancio del dicembre 2023, che cubava circa 22 milioni di euro a beneficio di 2300 beneficiari. Rimasta congelata nella effettiva erogazione perché vincolata all’ottenimento di maggiori entrate o minori uscite che non si sono verificate. Tenuto conto che 10 milioni di euro sono stati accantonati per far fronte a risanamento del deficit sanitario la cui entità sarà nota solo a fine dicembre.

Altri interventi aggiuntivi hanno riguardato il sostegno a cultura e turismo: 72 mila euro al Comune dell’Aquila per la Perdonanza Celestiniana; 46 mila euro al Comune di Pescara per la Coppa Acerbo; 100 mila euro al Comune di Caramanico Terme per l’organizzazione di iniziative per rilanciare il turismo invernale. Incrementato anche il Fondo unico regionale per la Cultura (FURC) di 400 mila euro, al fine di garantire un sostegno ai beneficiari dei contributi del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. 18 mila euro sono destinati all’alta formazione musicale dell’Istituto Braga di Teramo. Previsto, infine, un contributo straordinario in favore del Comune dell’Aquila per potenziare le misure di accoglienza dei pellegrini che visiteranno la Basilica di Collemaggio in occasione dell’anno giubilare 2025 (80 mila euro).

L’ALLEGATO