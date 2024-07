LEGGE MANCIA: PD ANCORA ALL’ATTACCO, “REGIONE NON E’ UN BANCOMAT, MAI PIU’ FONDI A PIOGGIA”

L’AQUILA – “Condividiamo senza riserve il messaggio e i contenuti della conferenza stampa di Luciano D’Amico e dei consiglieri regionali di opposizione: i fondi pubblici devono essere assegnati tramite bandi che stabiliscano precisi criteri di selezione e che vadano a premiare il valore e l’utilità sociale delle attività che vengono finanziate”.

Lo scrivono in una nota Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo, Luciano D’Alfonso, deputato del Pd ed ex presidente di Regione, e Michele Fina, senatore del Pd, che tornano a chiedere l’abolizione della “legge mancia” approvata lo scorso 28 dicembre in Consiglio regionale ha distribuito 22 milioni 322mila euro a 2.287 enti e associazioni senza alcuna forma di evidenza pubblica, e “con una chiarissima finalità elettorale”.

“Questo è grave – si legge nella nota -, poiché viola il principio della parità di accesso alle risorse pubbliche e fa dell’amicalità con i rappresentanti istituzionali un bene monetizzabile. Con le stesse risorse avremmo potuto garantire alle abruzzesi e agli abruzzesi centinaia di migliaia di esami e prestazioni mediche, in una regione in cui il diritto alla salute è sempre più un miraggio”.

Lo studio promosso dai consiglieri di opposizione evidenzia e certifica numeri alla mano e in modo esplicito la sensazione che era già nell’aria: dal punto di vista territoriale vi è una correlazione molto chiara tra i risultati elettorali delle ultime elezioni regionali e la quantità di fondi elargiti a pioggia”.

Basta “leggi mancia”, insomma, “le tasse pagate dalle abruzzesi e dagli abruzzesi vanno ridistribuite con criteri chiari e utilizzate per opere di cui sia evidente e meritoria la finalità. In tal senso, la programmazione è fondamentale al fine di evitare sortite elettoralistiche messe in atto per acquisire o consolidare il consenso popolare. Si abroghi quella norma sciagurata e – come richiesto dai consiglieri regionali di opposizione – si dia un terzo di quei fondi attraverso un bando per attività socio-culturali e due terzi per risanare il debito monstre delle ASL abruzzesi e finanziare il trasporto pubblico gratuito per studenti, under 18 e over 60”.