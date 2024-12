L’AQUILA – Non si placano le polemiche dopo l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dell’ultima manovra di bilancio che stanzia fondi per 14,4 milioni di euro, definita “Legge mancia” dal centrosinistra, o “Aiuta Comuni” dalla maggioranza di centrodestra.

Ad animare lo scontro, ancora una volta, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, e il capogruppo dell’opposizione Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo già candidato alla Presidenza alle Regionali che lo scorso 10 marzo hanno visto la riconferma, per lo storico secondo mandato, di Marco Marsilio, di FdI.

L’emendamento è stato approvato lo scorso 29 novembre dal Consiglio regionale dal centrodestra con il voto contrario delle opposizioni di centrodestra e M5s e con assente in aula proprio il professor D’Amico, che la pratica dei fondi a pioggia vorrebbe abolirla.

La misura, definita appunto “Aiuta comuni”, finanzia anche con piccole cifre da 1.000 o 2.000 euro, associazioni culturali, sportive, di protezione civile, associazioni venatorie, parrocchie, pro loco, cori e bande musicali.

Intervenendo con un comunicato stampa, oggi, Sospiri difendendo la manovra, e pubblicando la lunga lista di interventi, ha dichiarato: “Prima di parlare di legge-mancia e di lanciarsi in azzardate, quanto perigliose ipotesi politiche, sarebbe importante che tutti leggessero il documento allegato all’ultima manovra di bilancio per verificare quali sono gli Enti ai quali abbiamo assegnato risorse piccole, ma importanti. Si tratta soprattutto di Associazioni Onlus che ogni giorno operano nel volontariato, per dare sostegno ai più indigenti, ai diversamente abili, ai disoccupati, gruppi di aiuto che con quelle piccole somme realizzeranno grandi cose a favore degli ‘ultimi’, di quei soggetti che spesso, purtroppo, rischiano di sfuggire ai grandi riflettori, realizzando l’azione tipica del Terzo settore, ovvero coadiuvare nella sussidiarietà la pubblica amministrazione”.

“Riprendo in mano l’elenco dettagliato dei sostegni erogati e a questo punto aspetto di vedere chi tra consiglieri regionali, sindaci, pubblici amministratori, avrà il coraggio di dire che quelle risorse non sono necessarie, se non addirittura dovute. Voglio vedere chi ancora avrà il coraggio o l’azzardo di dire che quelle Associazioni non siano meritevoli dell’attenzione della Regione Abruzzo che, al contrario, dovrà trovare le misure per garantire un sostegno costante a quel volontariato che opera in silenzio, senza clamori, garantendo concretezza”.

Ma D’Amico ha subito replicato: “Il presidente Sospiri riporta in una nota stampa, come se fosse una grande rivelazione, alcune delle associazioni che hanno ricevuto contributi dalla Legge mancia: nomi e cifre che sono contenute in un allegato pubblico, licenziato nello scorso Consiglio regionale. Onorevole presidente, le risposte che dovrebbe dare agli Abruzzesi in merito alla gestione dei fondi pubblici da parte del centrodestra sono ben altre: visto che nella sua nota stampa chiede coraggio ai consiglieri regionali, dimostri Lei per primo di essere un rappresentante delle istituzioni coraggioso e sveli a tutti gli Abruzzesi chi ha chiesto cosa, a chi lo ha chiesto e chi ha deciso cosa finanziare e cosa no”.

“Ci dica presidente, cosa è cambiato rispetto all’Allegato precedente, di 22,3 milioni che viene sostituito dall’attuale di 14,4 milioni, e quindi quali finanziamenti sono stati tagliati per complessivi 8 milioni circa e con quali criteri sono stati effettuati i tagli: le realtà territoriali indicate come meritevoli nella scorsa legislatura lo sono meno in questa? Cosa è cambiato? Sono tante le risposte da dare, anche perché l’elenco degli stanziamenti che ha scelto di riportare nella sua nota conta una somma di circa 900 mila euro: e gli altri 13 milioni e mezzo?”.

La lista pubblicata da Sospiri:

