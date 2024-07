LEGGE MANCIA: VERRECCHIA, “SCRITTA CON OPPOSIZIONI”; D’AMICO, “FINALITA’ ELETTORALI CENTRODESTRA”

L’AQUILA – È scontro tra maggioranza di centrodestra in Regione e le opposizioni sulla famigerata omnibus di fine anno, con cui sono stati elargiti, nella ultima finanziaria regionale e a discrezione, milioni di euro da parte di tutti i consiglieri (compresi quelli di opposizione), a circa 2.300 associazioni, enti, istituzioni, senza criteri e istruttorie, a premiare ovviamente i rispettivi collegi elettorali e sostenitori politici.

Dopo che oggi, in conferenza stampa, centrosinistra e M5S hanno proposto “l’abrogazione immediata dell’allegato 3 della L.R. 6/2024, la famosa legge mancia, e l’eliminazione di qualsiasi pratica futura in questa modalità”, è andato in scena un acceso botta e risposta tra il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, e il consigliere regionale del Patto per l’Abruzzo, già candidato del campo largo alla Presidenza della Regione, Luciano D’Amico.

Verrecchia osserva: “Il professor D’Amico si accorge solo oggi che è stata approvata una legge qualche mese fa, passata al vaglio della compatibilità normativa anche dei vari Ministeri competenti, ma soprattutto ciò che stupisce maggiormente è che alla stesura della contestata legge cosiddetta ‘mancia’ hanno contribuito i suoi colleghi di opposizione, oggi con lui solidali in conferenza stampa, indicando anche quelle associazioni per le quali il leader del centrosinistra, D’Amico, dubita meritevolezza”.

“La campagna elettorale è ampiamente terminata ma gli esponenti del Pd, con i compagni della sinistra, dimostrano ancora di non avere idee significative per la nostra regione se non quelle su cui hanno fatto leva per tentare di convincere gli abruzzesi, peccato però che abbiano dovuto soccombere proprio al loro democratico giudizio. E se neanche il recente voto è servito alle forze di opposizione per comprendere quanto sia per loro opportuno cambiare strategia e tematiche su cui argomentare, almeno sappiano che così facendo contribuiranno a garantire un futuro sempre più solido e duraturo alla coalizione di centrodestra”, conclude Verrecchia.

Subito replica D’Amico: “Mi spiace non essere stato chiaro per il consigliere Verrecchia. La questione è semplice e pone due riflessioni. La prima: Scopriamo dopo le ore 23:00 dello scorso 10 marzo che nell’ultimo trimestre 2023 la Asl 1 aveva un disavanzo di oltre 46 milioni; la Asl 2 di 42 milioni, la Asl 3 di 26,6 milioni, mentre la Asl 4 di 7 milioni e mezzo. La maggioranza di centrodestra, che parlava di ‘modello Abruzzo da esportare’, tra l’altro modello che solo due giorni fa è stato sconfessato dal crollo dei LEA, era a conoscenza di questi dati mentre finanziava scuole di danza, associazioni sportive e arti marziali per 22 milioni e 322 mila euro? Le opposizioni sicuramente no! Ma, pur volendo ipotizzare che la maggioranza non fosse a conoscenza dell’enorme disavanzo delle Asl, oggi con questo stato di cose agirebbe allo stesso modo nel corso della legge di bilancio?”.

“La seconda questione è matematica: abbiamo ampiamente dimostrato con l’analisi dei numeri la correlazione che lega l’aumento dei finanziamenti a pioggia con l’aumento del consenso del centrodestra. Come lo spiega invece Verrecchia? Il Patto per l’Abruzzo si è dato risposte. Per la prima questione ritiene che se il centrodestra fosse stato a conoscenza dei disavanzi e avesse comunque finanziato balli, karate e altre attività similari avrebbe dimostrato irresponsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici”.

“Per la seconda questione invece appare evidente che la Legge mancia ha finalità elettorali, lo abbiamo sempre denunciato e continueremo a farlo fin quando non verrà sradicata questa pessima abitudine nella gestione delle risorse pubbliche”, conclude D’Amico.