LEGGE MONTAGNA: D’ERAMO, “RISULTATO STORICO, DIAMO RISPOSTE CONCRETE CONTRO SPOPOLAMENTO”

ROMA – “Uno storico risultato per le nostre terre alte e le comunità montane e un altro impegno che è stato mantenuto con i territori. Più servizi, sostegno a famiglie e ai giovani e strumenti e risposte concrete per contrastare lo spopolamento. Grazie al ministro Roberto Calderoli per quello che è un grande successo della Lega e del centrodestra di Governo”.

Così, in una nota, il sottosegretario al ministero all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, della Lega, commentando l’approvazione definitiva al Senato della legge sulla Montagna.

“Una legge che valorizza la vera montagna, e che mette a disposizione oltre 200 milioni di euro di risorse e misure efficaci per chi questi territori strategici non soltanto li vive, ma li mantiene vivi. Offrire servizi essenziali, a partire da istruzione e sanità, alle giovani coppie significa aiutarle a rimanere o a tornare nelle nostre terre alte, sostenere la natalità e il ripopolamento. Oggi è una giornata importante. Con questa legge la montagna riceve il giusto riconoscimento che merita e si dimostra al centro dell’agenda politica”, conclude D’Eramo.