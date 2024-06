LEGGE OMNIBUS: GD, “FONDI BORSE DI STUDIO PER ENTI NON STATALI A DISCAPITO ISTITUZIONI PUBBLICHE”

L’AQUILA – “Ferma contrarietà alla recente approvazione della cosiddetta ‘legge omnibus’ da parte della maggioranza di centrodestra del presidente Marco Marsilio e dell’assessore Roberto Santangelo. La pratica di inserire provvedimenti eterogenei all’interno di una singola legge è già di per sé discutibile, ma in questo caso si aggiungono specifiche decisioni che riteniamo profondamente inique e dannose”.

Così, in una nota, I Giovani Democratici, rappresentati dal segretario regionale Saverio Gileno e dal responsabile Università e Diritto allo Studio Monaim Moutamid.

Contributo Straordinario all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” : “Tra le varie misure approvate, spicca un contributo straordinario di 40 mila euro per l’anno 2024 in favore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘Fides et Ratio’ dell’Aquila, destinato a finanziare borse di studio per l’Anno Accademico 2024-2025. Riteniamo questa scelta un esempio palese di come vengano privilegiati enti non statali a discapito delle istituzioni pubbliche, in un momento in cui gli atenei pubblici e le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ADSU) versano nel caos e non sono ancora state erogate tutte le seconde rate delle borse di studio”.

Modifica delle Norme sul Diritto allo Studio Universitario: “Un ulteriore motivo di preoccupazione – aggiungono – è rappresentato dalla modifica delle ‘Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390’. Questa modifica prevede la revoca del Direttore delle ADSU da parte del Consiglio di Amministrazione, con la possibilità per quest’ultimo di assumere temporaneamente le funzioni del Direttore nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del nuovo incarico. Tale norma appare evidentemente strumentale a garantire un controllo politico diretto da parte del partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, su tutte le posizioni strategiche, configurandosi come un’operazione di spoils system mascherata”.

Richiesta di Riforma e Finanziamenti per il Diritto allo Studio: I Giovani Democratici ribadiscono “la necessità urgente di una vera riforma del diritto allo studio, che metta al centro il sostegno concreto agli studenti e agli atenei pubblici. È fondamentale destinare maggiori finanziamenti al sistema pubblico del diritto allo studio, anziché disperdere risorse in eventi di facciata o in favore di enti non statali. Chiediamo anche un impegno costante per riforme tese a una continua attenzione a una seria copertura delle borse di studio, adeguandole al tasso di inflazione”.

Opposizione ferma e determinata: “Annunciamo sin d’ora che ci opporremo con forza a queste scelte politiche miopi e strumentali, difendendo il diritto allo studio come valore imprescindibile e strategico per il futuro del nostro Paese”, concludono.