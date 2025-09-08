LEGGE PALESTRE DELLA SALUTE: INTERPELLANZA PAOLUCCI, “DOPO SETTE ANNI TUTTO FERMO”

PESCARA – “A distanza di sette anni dall’approvazione delle linee guida per l’istituzione del progetto ‘le Palestre della Salute’, è ancora tutto fermo”. Questa la denuncia del consigliere regionale del Pd Silvio Paolucci che ha presentato una interpellanza in merito in consiglio regionale.

Le ‘Palestre della Salute’, volute proprio da Paolucci nel 2018 quando era assessore regionale alla Salute e allo Sport, sono un progetto innovativo che avrebbe dovuto creare una rete di strutture qualificate per promuovere l’attività fisica come strumento di prevenzione e supporto alle persone affette da patologie croniche.

“A distanza di 7 anni – spiega Paolucci – siamo ancora al punto di partenza: dopo delibere, convenzioni con le Università di Chieti-Pescara e L’Aquila, percorsi di formazione avviati, nulla è stato portato a compimento. Il progetto è fermo e rischia di restare lettera morta, mentre nel frattempo crescono i bisogni di prevenzione e di promozione della salute. L’iniziativa, che non comporta ulteriori costi per le casse regionali, rappresenta uno strumento concreto per incentivare stili di vita sani, sostenere chi convive con patologie croniche e fornire opportunità di lavoro a professionisti formati nelle scienze motorie – illustra Paolucci – . Con la mia interpellanza chiedo al presidente Marsilio e all’assessore competente di chiarire quali azioni intendano mettere in campo per dare finalmente attuazione a un progetto strategico per la salute pubblica”.