LEGGE PASCOLI, DI BENEDETTO: “DICHIARAZIONE INCOSTITUZIONALITA’ CERTIFICA BONTA’ MIO EMENDAMENTO”

L’AQUILA – “È notizia di oggi che la Corte Costituzionale, con sentenza n.228/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.9 ,comma 1, della L.R. 6 aprile 2020 n.9 ( Cura Abruzzo 1) , limitatamente alla lettera c) normante l’utilizzazione pascoliva delle terre civiche”.

È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Americo Di Benedetto: “Non a caso già quando fu inspiegabilmente bocciato il mio emendamento in materia, anticipatorio di una leale collaborazione col Governo nazionale mai perseguita dalla maggioranza regionale, sollevai la probabile incostituzionalità di quanto previsto. Una vicenda, come ebbi modo di dire allora, in cui la ricerca del mero consenso prevalse sul buon senso e sull’interesse esclusivo dell’Abruzzo. E questi sono i risultati”, conclude il Consigliere regionale.