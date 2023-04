LEGGE QUADRO RICOSTRUZIONE, SIGISMONDI E LIRIS (FDI) INCONTRANO MINISTRO MUSUMECI

ROMA – “Importante incontro, questa mattina, con il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, alla cui attenzione abbiamo sottoposto l’esperienza maturata in Regione Abruzzo, al fine di contribuire alla definizione della legge quadro della Ricostruzione, alla presenza anche del direttore del dipartimento Casa Italia, Luigi Ferrara“.

È quanto dichiarano in una nota i senatori abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris, rispettivamente capogruppo dell’VIII commissione (Lavori pubblici) e membro della V commissione (Bilancio).

“Abbiamo apprezzato molto il lavoro che il Ministro, con grande determinazione, sta portando avanti con l’obiettivo di garantire regole uniformi su tutto il territorio nazionale in merito alla gestione della fase emergenziale e di ricostruzione di tutte le aree colpite da calamità naturali. Abbiamo ritenuto utile offrire la nostra cooperazione, insieme con il direttore dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione, Vincenzo Rivera, e ringraziamo il ministro per l’attenzione manifestata alle nostre proposte. Sono tutte finalizzate alla creazione di un modello di governance che non solo disciplini gli interventi di riparazione e ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici ma predisponga anche le azioni connesse al rilancio socio-economico”.

“Un ringraziamento anche al dottor Rivera che ha messo a disposizione della nostra proposta normativa la sua esperienza tecnica e specialistica”, concludono Liris e Sigismondi.