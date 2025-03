LEGGE REGIONALE CENTRI COMMERCIALI: IRA CONFESERCENTI, “FOLLIA, SI UCCIDONO CENTRI STORICI”

PESCARA – “Il Consiglio regionale faccia un passo indietro per deregulation delle aree industriali a fini commerciali”.

Lo chiede con forza presidente regionale di Confesercenti Abruzzo Daniele Erasmi, in riferimento al progetto di legge che consentirebbe la realizzazione di strutture di media superficie di vendita in deroga alle previsioni della legge Regionale 23/2018 (Testo Unico sul Commercio), nello specifico della lettera f-bis del comma 1 dell’articolo 11, che prevede l’esclusione del rilascio di autorizzazioni da parte dei Comuni per esercizi commerciali di media e grande struttura di vendita nelle aree industriali.

La proposta di legge renderebbe dunque possibili le autorizzazioni solo per la “media struttura di vendita”. Categoria in cui rientrano, per i Comuni sotto i diecimila abitanti gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita fino ad un massimo di 1500 mq, mentre per i Comuni con popolazione superiore il tetto massimo può arrivare fino ai 2500 mq. Strutture dunque chiaramente impattanti, che potrebbero sorgere di fianco a stabilimenti industriali, depositi e in aree interessate da un forte transito di mezzi pesanti.

“Fino a 15 anni fa – protesta Confeserecenti – in Abruzzo sembrava che la priorità fosse la continua rincorsa all’apertura dei centri commerciali e delle strutture di vendita in contenitori fuori città e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Non è possibile che in un’epoca in cui sembra cresciuta in tutti noi la consapevolezza dell’enorme difficoltà del commercio al dettaglio e le conseguenze che questo ha portato nell’economia territoriale e nella vivibilità, nella socialità e persino nella sicurezza delle città, si insista nel favorire nuovi insediamenti commerciali in aree extraurbane”.