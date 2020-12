LEGGE REGIONALE SIRENTE VELINO: ACERBO, “CENTRODESTRA ALL’ASSALTO DEL PARCO IN PIENA EMERGENZA”

L’AQUILA – “In piena emergenza covid invece di occuparsi della strage prodotta dalle carenze di assistenza sanitaria in provincia dell’Aquila con una certa vigliaccheria la maggioranza di centrodestra alla guida della Regione Abruzzo va all’assalto del Parco Sirente-Velino. È vergognoso che oggi in commissione sia all’esame la proposta di riperimetrazione del Parco”.

A scriverlo in una nota il segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Maurizio Acerbo, che aggiunge: “86.000 cittadini hanno già firmato on line la petizione contro il taglio di 8000 ettari del parco in zone di enorme valore paesaggistico e naturalistico”.

“Analogo attacco lo avevamo respinto qualche anno fa ma purtroppo torna a pesare la subalternità della politica di centrodestra e centrosinistra a cacciatori e cementificatori”, prosegue.

“Ci indigna che il consiglio regionale vada all’assalto del parco mentre cittadini e ambientalisti non possono neanche protestare pubblicamente contro questo scempio essendo l’Abruzzo zona rossa. Invitiamo il presidente Marsilio a fermarsi e ad aprire un confronto con associazioni ambientaliste”, conclude Acerbo.

