LEGGE “SALVA CASA”: CAMPITELLI (FDI), “IL GOVERNO NON LA IMPUGNA, MOTIVO D’ORGOGLIO PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 19/2025, relativa al recepimento del decreto ‘Salva Casa’. È per me un grande motivo di orgoglio, perché conferma la solidità e il pragmatismo del lavoro svolto”.

Cosi, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli.

“Questa decisione – aggiunge – rappresenta la migliore risposta possibile a chi ha criticato la norma per partito preso o per professione. I fatti parlano chiaro: la legge è stata costruita con attenzione, competenza e piena aderenza alle esigenze del territorio. Desidero ringraziare i tecnici del dipartimento ‘Governo del Territorio’, l’Ufficio legislativo del Consiglio regionale e il gruppo di lavoro che ha saputo tradurre con efficacia la volontà politica in un testo normativo coerente, equilibrato e rispettoso dell’ambiente, delle comunità locali e dei professionisti del settore”.

“Questa è la dimostrazione che quando si lavora con serietà e visione, le istituzioni rispondono con fiducia e rispetto”, conclude Campitelli.