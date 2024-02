LEGGE URBANISTICA ABRUZZESE: CAMPITELLI, “VIA LIBERA DA GOVERNO, NESSUNA IMPUGNAZIONE”

CHIETI – “Il nostro buon lavoro è stato riconosciuto anche a Roma”: lo spiega l’assessore regionale all’urbanistica, Nicola Campitelli, nel commentare la scelta dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni presa ieri non impugnando la Nuova legge regionale Urbanistica la n.58 del 2023

“Adesso la nostra regione può svilupparsi in modo sostenibile con una precisa attenzione alla riduzione del consumo di suolo e alla prevenzione dei rischi con una attenzione particolare alla riqualificazione urbana delle nostre citta – prosegue Campitelli -. Un risultato storico per la nostra Regione, raggiunto dopo 40 anni da questo Governo regionale, che mette a disposizione uno strumento legislativo moderno ed efficiente a tutti i soggetti che saranno chiamati a progettare l’Abruzzo del futuro. Esprimo un ringraziamento profondo e sincero a tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato in modo attento e professionale per raggiungere l’obbiettivo”.

“Infine – conclude Campitelli – ringrazio anche il senatore Etelwardo Sigismondi per l’impegno profuso nel sostenere la nostra legge nei vari Ministeri”