LEGGE URBANISTICA ABRUZZO: CONFERENZA STAMPA CAMPITELLI, DIRETTA WEB

PESCARA – In diretta oggi, a partire dalle 11, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, in piazza Unione, la conferenza stampa per illustrare la piattaforma informatica progettata per avviare il confronto con il territorio nell’ambito del processo partecipativo per la redazione della nuova legge urbanistica regionale.

AbruzzoWeb seguirà la diretta condividendola sul sito e sulla pagina Facebook.

Parteciperanno il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale all’Urbanistica, Nicola Campitelli, il presidente della II commissione permanente (Ambiente-Territorio) del Consiglio regionale, Manuele Marcovecchio, l’onorevole Luigi D’Eramo, componente della VIII Commissione permanente (Ambiente-Territorio-Lavori pubblici) della Camera dei Deputati e il direttore del Dipartimento regionale Pierpaolo Pescara.