“LEGGERE IN ABRUZZO”: PRESENTATO AD AVEZZANO VOLUME DI INDAGINE DI HUBRUZZO

AVEZZANO – “Leggere in Abruzzo: cosa, come, quando, quanto leggono i giovani abruzzesi” È questo il titolo del volume è stato presentato ad Avezzano, nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Bellisario”.

La pubblicazione, realizzata con il contributo della Fondazione Hubruzzo, raccoglie i risultati dell’indagine sulla lettura dei giovani abruzzesi dai 16 ai 19 anni, promossa e gestita dal Comitato Organizzatore del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pescasseroli nella primavera del 2023.

Oltre ai dati delle risposte il volume raccoglie i saggi interpretativi di alcuni dei docenti che hanno gestito l’indagine.

“Al questionario che le scuole abruzzesi hanno distribuito ai ragazzi delle Giurie Popolari del Premio hanno risposto 1001 ragazzi, un bel gruppo capace di dare il senso degli orientamenti dei giovani”, ha spiegato Silvia Arcano, docente dell’Istituto Da Vinci Colecchi dell’Aquila, la quale ha coordinato l’iniziativa. “I giovani trovano nella lettura un momento di respiro rispetto alla società contemporanea. Il libro è anche un modo per sentirsi meno soli. Il punto critico è l’uso dei social network e i tempi di internet che hanno disabituato i giovani ai tempi della lettura. I ragazzi comunque scelgo i titoli personalmente, senza sembrare influenzati dagli indirizzi dati loro dalla scuola”, conclude Arcano.

L’iniziativa è stata gestita in collaborazione con il Cepell, Centro per il libro e la lettura, che ha promosso una iniziativa nazionale, come focus su una iniziativa particolare. E’ stato scelto il Premio Croce di Pescasseroli alla luce del lavoro che il Comitato Organizzatore del Premio realizza da oltre 10 anni, coinvolgendo nella scelta dei libri scuole e non solo, dell’Abruzzo e di tutta Italia.

“Alla nostra Fondazione interessano molto le buone pratiche che coinvolgono i giovani. Per questo abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa del Premio Croce, curando la pubblicazione dei risultati dell’indagine”, ha detto Raimondo Castellucci, direttore della Fondazione Hubruzzo .

Alla cerimonia di presentazione sono intervenuti il dirigente del Galilei/Bellisario Corrado dell’Olio, il Sindaco di Pescasseroli, Giuseppe Sipari, la responsabile scuola del Cepell, Rossella Pace, il presidente e il direttore della Fondazione Hubruzzo Sergio Galbiati e Raimondo Castellucci, la professoressa Valeria della Valle, componente della Giuria del Premio Croce.

Il volume, nella prossima primavera, sarà distribuito a tutte le scuole che compongono le Giurie Popolari del Premio, ad Istituzioni Culturali, Regione e Comuni d’Abruzzo.