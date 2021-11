LEGGERE REGIONALE EROGAZIONE FONDI, “INTERVENTI FONDAMENTALI PER OPERE STRATEGICHE”

L’AQUILA – “Nessun fondo a pioggia ma interventi puntuali e fondamentali per garantire opere strategiche e sostegni indispensabili, dal Giro d’Italia al risanamento dell’erosione della costa, dall’Expò alla riqualificazione delle aree degradate. È quanto garantito dalla Legge regionale approvata ieri dopo un confronto con tutte le forze politiche, com’è giusto che accada, in una seduta del Consiglio regionale durata non 12 ore, ma appena 4 ore per esaminare tutte le interpellanze inserite all’ordine del giorno e per approvare quattro leggi, non una. Francamente qualunque altra narrazione della giornata vissuta ieri rappresenta chiaramente una ricostruzione fantasiosa che non corrisponde a realtà e necessita di una doverosa precisazione”.

Lo hanno detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, il vicepresidente Roberto Santangelo, e i consiglieri regionali Mauro Febbo e Guerino Testa, intervenendo sulla norma approvata ieri in aula.

“L’ultima seduta del Consiglio regionale è stata utile non certo per erogare contentini o, appunto, ‘fondi a pioggia’ – hanno puntualizzato il Presidente Sospiri, il vicepresidente Santangelo e i consiglieri Febbo e Testa -. Piuttosto è stata una seduta assolutamente produttiva che ha consentito di approvare il Piano complessivo per contrastare in modo decisivo il fenomeno dell’erosione della costa abruzzese, oltre che per finanziare enti strategici come il Ceis, o per la manutenzione del complesso sportivo delle Naiadi, il nostro gioiello quanto a impiantistica, per il recupero delle aree più degradate dei piccoli centri della regione, e poi il finanziamento per sostenere la presenza delle nostre imprese all’Expò di Dubai dove saremo rappresentati anche da un nome come Niko Romito, un simbolo del nostro Abruzzo. E ancora, abbiamo assicurato fondi per la messa in sicurezza del nostro mattatoio in aiuto ai nostri allevatori, e il finanziamento per la riapertura della Riserva naturale dannunziana, devastata nei lotti 3, 4 e 5 dal rogo drammatico dello scorso primo agosto. Infine la riqualificazione delle aree per il turismo itinerante e delle strade che ospiteranno, a maggio prossimo, il passaggio del Giro d’Italia, altra vetrina sportiva di valore incalcolabile per la promozione turistica del nostro territorio. Ovviamente – hanno aggiunto il Presidente Sospiri il vicepresidente Santangelo e i consiglieri Febbo e Testa – abbiamo concesso spazio anche a qualche voce delle forze di opposizione, prestando attenzione esclusivamente agli emendamenti di sostanza, che contenevano proposte puntuali, e se questo ci ha permesso di superare i 14mila emendamenti preannunciati, benvengano quelle stesse proposte concrete nel solo interesse degli abruzzesi e dei nostri territori. Non solo: quello raggiunto è stato un successo straordinario, ovvero un obiettivo centrato in appena 4 ore di discussione, perché chi sostiene che la seduta sia durata 12 ore evidentemente ieri non si trovava nel Palazzo dell’Emiciclo e ha partecipato a un’altra riunione, di certo non quella del Consiglio regionale a L’Aquila da noi presieduta e partecipata”.