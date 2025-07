LEGIONELLA ALL’EX ONPI: ALBANO (PD), “COMUNE L’AQUILA VALUTI RICONOSCIMENTO INDENNIZZO PER OSPITI”

L’AQUILA– “È opportuno che il Comune dell’Aquila valuti il riconoscimento di un indennizzo per gli ospiti dell’ex Onpi, persone in gran parte anziane, dopo alcune tracce di legionella riscontrate nei giorni scorsi che hanno indotto la Asl a vietare l’utilizzo dell’acqua calda che manca da oramai dieci giorni e non si hanno ancora i risultati delle analisi”.

Lo afferma, in una nota, Stefano Albano, capogruppo del Partito democratico al Consiglio comunale dell’Aquila.

“Chiederemo la convocazione della Terza commissione consiliare in cui svolgere l’audizione di rappresentanti dell’azienda sanitaria e della direzione della struttura”, aggiunge Albano.

“Va ricordato che la residenza assistenziale in questo momento accoglie anche gli ospiti della Rsa di Montereale chiusa per ristrutturazione. È ancor più del solito, dunque, importante avere massima attenzione nei confronti dell’utenza e dell’efficienza complessiva dell’ex Onpi. Si tratta, inoltre, di una struttura che ospita anche il distretto sanitario della Asl e l’hospice per le cure palliative, luoghi di estrema delicatezza che meritano il massimo rispetto”.