LEGIONELLA EX ONPI L’AQUILA: “VERSO RITORNO A NORMALITA’, PASSI AVANTI GESTIONE E AIUTO FAMIGLIE”

L’AQUILA- “Siamo soddisfatti che, dopo un’estate segnata dal riemergere del batterio, si stia finalmente tornando alla normalit: la conferma è arrivata oggi in Commissione da tutti gli attori coinvolti, segno che la situazione sanitaria è in via di stabilizzazione. La riunione della Commissione ha inoltre consentito di centrare due importanti obiettivi da un lato, una rimodulazione degli ambienti e della gestione del sistema idrico, così da responsabilizzare i singoli gestori pubblici degli spazi riconosciuti e dall’altro, il rilancio della proposta di uno strumento di sostegno alle famiglie degli utenti, chiamate ad affrontare i disagi derivanti da questa complessa vicenda”.

Così, in una nota, i consiglieri di opposizione al Comune dell’Aquila Paolo Romano, di L’Aquila Nuova, e Stefano Albano, del Partito Democratico, a margine della riunione della Commissione di Vigilanza e Controllo sulla questione legionella “che, purtroppo, da anni interessa la Residenza per Anziani ‘ex Onpi'”.

“Un atto di responsabilità e trasparenza verso la cittadinanza e le famiglie degli ospiti – sottolineano -, ma anche un dovere di verifica per assicurare una corretta gestione e un definitivo superamento delle criticità che incidono sulla sicurezza e sul benessere degli anziani accolti nella struttura”.

“Siamo dell’idea che la politica dell’ascolto debba essere il principio cardine da perseguire sempre – aggiungono – Proprio per dare voce alle numerose segnalazioni di cittadini e familiari, si è deciso di affrontare con chiarezza e determinazione il problema della legionella una vicenda che negli anni ha già comportato un notevole esborso economico per il Comune, senza tuttavia portare a una soluzione definitiva”.

“Accogliamo inoltre con favore – continuano – la disponibilità emersa anche tra le fila della maggioranza a dare finalmente attuazione all’emendamento approvato nel marzo 2023, che prevedeva una riduzione delle rette per il periodo interessato dalla legionella.

Un atto rimasto fino ad oggi inattuato, ma che può ora trovare concreta applicazione in questa ‘seconda pagina’ della storia della legionella all’interno della Residenza comunale per anziani.

“Un passo avanti importante tanto sul piano della sicurezza sanitaria quanto su quello della giustizia sociale per restituire serenità agli ospiti e fiducia alle loro famiglie”, concludono Romano e Albano.