LEGIONELLA ORTONA, ARTA AVVIA CAMPIONATURE: GUARDIA ASL E ISS RESTA ALTA

ORTONA – Resta alta la guardia ad Ortona dopo i casi di legionella verificatisi negli ultimi giorni e che ha portato al ricovero di sette persone in ospedale. L’Arta ha provveduto proprio in queste ultime ore ai prelievi di campioni nelle abitazioni delle persone colpite da legionellosi. La Asl di Lanciano-Vasto-Chieti d’altro canto si mantiene in stretto contatto con Comune di Ortona e Arta.

“Voglio ringraziare l’Arta – ha detto il sindaco di Ortona Leo Castiglione – nella persona del presidente Maurizio Dionisio per aver compreso la situazione e l’urgenza e nonostante le sue oggettive difficoltà a causa di un ufficio Arta in quarantena per Covid 19, ha predisposto una squadra per avviare le campionature”.

“Il lavoro proseguirà in questi giorni anche – ha aggiunto il primo cittadino – con il supporto dell’Istitituto Superiore di Sanità e della ASL”.

