LEGISLAZIONE REGIONALE ABRUZZO: “CONSIGLIO DEI MINISTRI CERTIFICA QUALITA’ ULTIME LEGGI DEL 2021”

L’AQUILA – “Nessuna delle leggi del Consiglio regionale emanate nell’ultimo trimestre del 2021 è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri per questioni di illegittimità”.

È quanto si legge in una nota del Consiglio regionale abruzzese.

Il Governo ha esaminato la norma sul “Riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto ‘Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito’ e del progetto ‘Il laboratorio in cucina’ nel Comune di Villa Santa Maria (Chieti)” (l.r. 22/2021) e la legge regionale “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni” (l.r. 23/2021), validandone gli obiettivi e l’efficacia in linea con le previsioni costituzionali.

Si sblocca, inoltre, la procedura di impugnativa parziale della legge che modifica le “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” (l.r. 29/2020). Il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto la bontà delle modifiche apportate ad alcune disposizioni della norma permettendo di superare le censure di illegittimità.