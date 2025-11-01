LEISHMANIOSI CANINA: A MONTESILVANO SEMINARIO CON XAVIER ROURA, ALLA PRESENZA DI 300 VETERINARI

MONTESILVANO – Le nuove frontiere per la prevenzione e la cura della Leishmaniosi canina illustrate da un luminare di livello mondiale del calibro del dottor Xavier Roura, dell’ospedale dell’Università autonoma di Barcellona, ad una platea di 300 veterinari e di addetti ai lavori di Abruzzo, Molise e Marche.

A rendere possibile questo prezioso momento di formazione e aggiornamento professionale è il Seminario specialistico “Leishmaniosi nel cane: riflessioni sul coinvolgimento renale e intestinale”, in programma domenica 9 novembre a Montesilvano (Pescara), nella sala conferenze del Grand hotel Montesilvano, in piazzale Kennedy, al civico 28-32.

Ad organizzare il seminario, che gode del patrocinio degli Ordini dei medici veterinari delle province di Pescara, Teramo, L’Aquila e Chieti, è la Ruani srl, società con sede a Treia, in provincia di Macerata, concessionaria del brand della spagnola Affinity pet care, specializzata nella distribuzione di prodotti per animali da compagnia, operante anche in Abruzzo. Partner dell’iniziativa sono anche i brand Advance e Natural Trainer.

Spiega l’amministratore di Ruani srl, l’imprenditore marchigiano Daniele Ruani: “Il dottor Xavier Roura aggiornerà il qualificato parterre sui progressi ottenuti e sull’avanzamento della ricerca per far fronte a questa malattia che purtroppo miete molte vittime, soprattutto nel Centro-Sud.”.

Il programma della giornata prevede il primo intervento del dottor Xavier Roura alle ore 10.00, dal titolo “Gestione della malattia renale in cane con leishmaniosi”.

A seguire alle ore 11.00, l’intervento di Giulio Cippone, responsabile del canale veterinario dell’azienda Affinity.

Alle ore 12.00 la seconda relazione del dottor Roura, dal titolo “Relazione tra leishmaniosi e enteropatia nel cane”, e a seguire, con chiusura lavori alle 13.45, dibattito aperto con i partecipanti.

Afferma ancora Ruani, “organizzare eventi come questi rientra nella nostra politcy di responsabilità sociale d’impresa, dando un contributo fattivo all’accrescimento del benessere e della salute dei nostri amici a quattro zampe”.

Diplomato all’European College of Veterinary Internal Medicine, Xavier Roura opera nel servizio di medicina interna all’ospedale clinico veterinario dell’Università Autonoma di Barcellona.

È membro attivo dell’International Renal Interest Society (Iris) e dell’associazione culturale scientifica “Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina”.

È stato veterinario visitante dal 1993 al 2004 nella facoltà di veterinaria delle università dell’Ohio e della North Carolina, nel 2007 nell’Amc di New York.

Ha presentato comunicazioni e conferenze in congressi e seminari nazionali e internazionali ed ha pubblicato più di 90 articoli in riviste internazionali.

Il suo lavoro e la ricerca sono incentrati nella medicina interna di cani e gatti, specialmente in malattie infettive e in particolare la leishmaniosi e altre patologie trasmesse da vettori.