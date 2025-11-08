LEISHMANIOSI CANINA: DOMANI A MONTESILVANO SEMINARIO CON XAVIER ROURA E 300 MEDICI VETERINARI

MONTESILVANO – I nuovi studi internazionali sulla cura e la prevenzione della Leishmaniosi canina, illustrati dal luminare di livello mondiale come Xavier Roura, dell’ospedale dell’Università autonoma di Barcellona, davanti ad una platea di 300 veterinari e di addetti ai lavori di Abruzzo, Molise e Marche.
Questo proporrà il Seminario specialistico “Leishmaniosi nel cane: riflessioni sul coinvolgimento renale e intestinale”, in programma domani domenica 9 novembre dalle ore 9.30 a Montesilvano (Pescara), nella sala conferenze del Grand hotel Montesilvano, in piazzale Kennedy, al civico 28-32.
L’evento gode del patrocinio degli Ordini dei medici veterinari delle province di Pescara, Teramo, L’Aquila e Chieti, ed è organizzato dalla Ruani srl, dell’imprenditore marchigiano Daniele Ruani, società con sede a Treia, in provincia di Macerata, concessionaria del brand della spagnola Affinity pet care, specializzata nella distribuzione di prodotti per animali da compagnia, operante anche in Abruzzo. Partner dell’iniziativa sono anche i brand Advance e Natural Trainer.
Il dottor Xavier Roura, è diplomato all’European College of Veterinary Internal Medicine, Xavier Roura ed opera nel servizio di medicina interna all’ospedale clinico veterinario dell’Università Autonoma di Barcellona. È membro attivo dell’International Renal Interest Society (Iris) e dell’associazione culturale scientifica “Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina”. È stato veterinario visitante dal 1993 al 2004 nella facoltà di veterinaria delle università dell’Ohio e della North Carolina, nel 2007 nell’Amc di New York. Ha presentato comunicazioni e conferenze in congressi e seminari nazionali e internazionali ed ha pubblicato più di 90 articoli in riviste internazionali, e il suo lavoro e la ricerca sono incentrati nella medicina interna di cani e gatti, specialmente in malattie infettive e in particolare la leishmaniosi e altre patologie trasmesse da vettori.
Due gli interventi previsti del dottor Xavier Roura: alle ore 10.00, dal titolo “Gestione della malattia renale in cane con leishmaniosi”, e alle ore 12.00 dal titolo “Relazione tra leishmaniosi e enteropatia nel cane”.
Alle 11 previsto l’intervento dedicato invece al tema della antimicrobico resistenza del medico veterinario Giulio Cippone, responsabile del canale veterinario di Affinity, di cui Ruani srl è concessionaria, multinazionale con sede in Spagna, a L’Hospitalet de Llobregat, città della Catalogna, la sesta maggiore società a livello mondiale nell’industria del cibo per animali da compagnia.
