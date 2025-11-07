LEISHMANIOSI CANINA: RUANI, “ALLEANZA SCIENZE E IMPRESE PER LA SALUTE DEI NOSTRI ANIMALI”

MONTESILVANO – “Il benessere e la salute dei nostri animali da compagnia presuppongono una proficua interazione tra la comunità scientifica e le imprese del settore, a maggior ragione quando parliamo di insidiose patologie come la leishmaniosi canina, diffusa in molte aree del nostro Paese, in particolare nel centro sud, Abruzzo e Marche comprese”.

Con queste parole l’imprenditore marchigiano Daniele Ruani presenta il seminario specialistico “Leishmaniosi nel cane: riflessioni sul coinvolgimento renale e intestinale”, in programma domenica mattina 9 novembre a Montesilvano (Pescara), nella sala conferenze del Grand hotel Montesilvano, in piazzale Kennedy, al civico 28-32.

Un evento che rappresenterà, alla presenza di ben 300 veterinari e di addetti ai lavori di Abruzzo, Molise e Marche, un momento di alta formazione e aggiornamento professionale, con protagonista il dottor Xavier Roura, dell’ospedale dell’Università autonoma di Barcellona, tra i massimi esperti in materia, membro attivo dell’International Renal Interest Society (Iris) e dell’associazione culturale scientifica “Gruppo di studio sulla Leishmaniosi canina”, con all’attivo conferenze in tutto il mondo e oltre 90 articoli in riviste internazionali.

Ad organizzare il seminario, che gode del patrocinio degli Ordini dei medici veterinari delle province di Pescara, Teramo, L’Aquila e Chieti, è la stessa Ruani srl, società con sede a Treia, in provincia di Macerata, concessionaria del brand della spagnola Affinity pet care, specializzata nella distribuzione di prodotti per animali da compagnia, operante anche in Abruzzo. Partner dell’iniziativa sono anche i brand Advance e Natural Trainer.

Spiega ancora Ruani: “siamo davvero lieti che il dottor Roura abbia accolto con entusiasmo il nostro invito. Erano molti anni che non veniva in Italia, e il seminario sarà un preziosa occasione per sentire dalla sua viva voce i progressi compiuti, in virtù degli studi nell’ambito di panel di ricerca internazionali, sulla prevenzione e cura di una patologia che coinvolge anche aspetti sociali e ambientali, e che presuppone la necessità di sensibilizzare i proprietari e tutti gli operatori del settore”.

Moderatore e secondo relatore nel seminario sarà poi il medico veterinario Giulio Cippone, con un intervento dedicato invece al tema della antimicrobico resistenza, responsabile del canale veterinario di Affinity, di cui Ruani srl è concessionaria, multinazionale con sede in Spagna, a L’Hospitalet de Llobregat, città della Catalogna, la sesta maggiore società a livello mondiale nell’industria del cibo per animali da compagnia.

“L’aspetto importante di questo seminario – afferma Cippone – è che esso focalizzerà l’attenzione su come la leishmaniosi va ad impattare sull’apparato gastroenterico e quello renale del cane, alla luce degli ultimi studi di Roura, e si può essere certi che tanti saranno gli input preziosi per i veterinari presenti, nella gestione di questa patologia”.

ll programma della giornata prevede il primo intervento del dottor Xavier Roura alle ore 10.00, dal titolo “Gestione della malattia renale in cane con leishmaniosi”. A seguire alle ore 11.00, l’intervento di Giulio Cippone. Alle ore 12.00 la seconda relazione del dottor Roura, dal titolo “Relazione tra leishmaniosi e enteropatia nel cane”, e a seguire, con chiusura lavori alle 13.45, dibattito aperto con i partecipanti.