LEONE D’ORO ALATO DI SAN MARCO DI VENEZIA: PREMIO ALLA CARRIERA ALL’AQUILANA MONICA PELLICCIONE

L’AQUILA – La giornalista e scrittrice abruzzese, Monica Pelliccione, ha ricevuto ieri, a Roma, il Premio internazionale alla carriera Leone d’oro alato di San Marco- omaggio a Venezia 2025.

Il riconoscimento è stato assegnato dall’Istituto per la cultura italiana, dalla Fondazione Area cultura e dallo Iasu Campus con il patrocinio dell’Ente nazionale attività culturali, del centro europeo per il turismo, la cultura e lo spettacolo, dell’Organizzazione internazionale per lo sviluppo delle relazioni diplomatiche e della Fondazione Centro studi parlamentari.

Pelliccione, già Ambasciatrice degli Stati per la Repubblica italiana della Universum International Academy Switzerland è socio onorario dell’Accademia letteraria Raffaele Viviani di Napoli e, lo scorso anno, è stata insignita del Premio alle eccellenze europee “The Gran Award to Excellence”. Saggista e firma storica del quotidiano Il Centro, è autrice di nove libri e, per la sua attività letteraria e giornalistica, ha ricevuto oltre 65 Premi nazionali e internazionali. Tra i premiati con il Leone d’oro alato di San Marco alla carriera personaggi del calibro di Ludovic Bojard, Ambassadeur Royal, Aniello cremonese, ambasciatore e osservatore Onu, Carmen Di Stasio, inviata Rai, Leonardo Lafargue, ambasciatore e osservatore Onu, George Guido Lombardi, immobiliarista italo americano e Maria Giovanna Elmi, annunciatrice Rai.

