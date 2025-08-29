LESIONI E VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO A TORTORETO: ARRESTATI SETTE GIOVANI DI SANT’EGIDIO

TERAMO – Lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo.

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Teramo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sette giovani, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti residenti in Sant’Egidio alla Vibrata e incensurati.

Il provvedimento – si legge in una nota – scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta dalla Stazione Carabinieri di Tortoreto, consistita in escussioni testimoniali di vittime e testimoni, nonché nell’acquisizione dei filmati di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.

Le indagini sono iniziate a seguito di una violenta aggressione, avvenuta intorno alle ore 02:30 del 12 luglio scorso, sul lungomare di Tortoreto, davanti ad uno stabilimento balneare del luogo.

In quell’occasione, i sette indagati – a seguito di un litigio per futili motivi – hanno aggredito un giovane di Alba Adriatica, 18enne e una coppia di giovani di Teramo, entrambi 20enni, coraggiosamente intervenuti in sua difesa, provocando lesioni comprese tra i 7 e i 30 giorni.

Nel corso dell’episodio, gli indagati avrebbero strappato la maglia della giovane donna di 20 anni, palpeggiandola ripetutamente nelle parti intime, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo della pattuglia dei Carabinieri.