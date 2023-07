L’ESTATE DELL’ISA, 26 DATE IN CINQUE REGIONI DA BEETHOVEN A MICHAEL JACKSON

L’AQUILA – Dalla Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven a Thriller di Michael Jackson: è senza confini la proposta musicale per l’estate 2023 dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. 26 concerti dal 12 luglio al 24 agosto, 5 Regioni coinvolte (Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata) per un totale di 16 diversi comuni coinvolti: questi i numeri della programmazione presentata dal Direttore Artistico ISA, il violinista dalla carriera internazionale, docente e manager culturale Ettore Pellegrino.

Sarà una festa della musica in tante diverse declinazioni: dal repertorio sinfonico classico all’operetta, dal pop di Jacko alle immortali note di Rota, dai capolavori del cinema di Hollywood alle arie più celebri del Belcanto.

Grandi artisti ospiti sul palco: la cantante Noa, ad esempio, e grandi musicisti di fama internazionale come, solo per citarne alcuni, il trombettista jazz Randy Brecker, i pianisti Federico Colli e Giuseppe Albanese, il violoncellista Sandro Gyudi e la soprano Donata D’annunzio Lombardi.

Luoghi di indiscussa bellezza faranno da cornice agli spettacoli: la l’anfiteatro della Civitella di Chieti, il Teatro romano di Alba Fucens, la Scalinata di San Bernardino all’Aquila, l’Arena del Porto Turistico Marina di Pescara, Parco delle Arti musicali Torri Montanare a Lanciano, la Masseria Spina di Monopoli, Piazza Martiri della Libertà a Teramo.

L’Orchestra dell’ISA calcherà importanti palcoscenici del centro sud Italia, ospite di importanti enti musicali, come la Società Filarmonica Ascolana e la Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” di Teramo, e di cartelloni estivi fra i più amati della regione: Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo di cui l’Orchestra ISA sarà per il quinto anno consecutivo Orchestra Residente, e poi: “Festival di Castelbasso” organizzato dalla Fondazione Menegaz, “Cantieri dell’Immaginario” del Comune dell’Aquila, Estatica di Pescara, Estate Musicale Frentana di Lanciano, “Terremerse – music & performance festival” di Avezzano, VII edizione di Festiv’Alba 2023 di Massa d’Albe (AQ), Estate Tortoretana 2023 del Comune di Tortoreto e altri ancora.

Tra grandi produzioni scandiranno i tempi dell’estate ISA. Si comincia con un nuovo progetto sinfonico crossover che omaggia Michael Jackson, figura iconica della musica, scomparso 13 anni fa a Los Angeles. Lo spettacolo ne ripercorre l’affascinante, emozionante e contrastata storia umana e artistica, raccontata in terza persona da uno dei Jackson Five. Lo spettacolo, ideato nel 2022, a 40 anni dall’uscita di Thriller, è firmato da Roberto Molinelli – direttore e ideatore degli arrangiamenti dei più grandi successi di Jacko in chiave sinfonica, con voci soliste, orchestra, coro e rock band – e da Claudio Salvi che cura concept, testi e regia.

Sul palco l’Orchestra ISA che – con le potenti e appassionate voci soliste di Mattia Sciascia (Star Academy, The Voice of Italy) e Clarissa Vichi (Premio Giovagnini, Premio D’Aponte, Bim Music Network, Area Sanremo, Festival della Canzone Italiana di New York), la coinvolgente forza narrativa dell’attore Giuseppe Esposto e dello stesso Claudio Salvi – proporrà al pubblico i grandi successi del “re del pop” nella formula del teatro-canzone insieme al racconto della carriera di uno degli artisti musicali più influenti del XX e XXI secolo, dagli albori fino all’apice del successo. In scaletta quattordici grandi successi: da Thriller a Beat it, da Heal the world a Billie Jean, da I just can’t stop loving you a Earth song, fino a We are the world.

Michael Jackson – Thriller Storia e leggenda del Re del pop verrà proposto nel mese di Luglio a San Benedetto del Tronto (12), Roccasinibalda (13), Avezzano (14), Lanciano (15), Tortoreto (16), Pescara (18), Monopoli (20), Pignola (21), Cantalice (22), e in Agosto a Tagliacozzo (17).

Si continua poi con una monumentale produzione dedicata a una pagina iconica della musica di ogni tempo, un capolavoro indiscusso capace di superare il concetto stesso di “sinfonia” e di rivoluzionare il linguaggio musicale: la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Oltre 150 artisti sul palco: Ai professori dell’Orchestra dell’ISA si affiancheranno, infatti brillanti allievi del Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila. Con loro un poker promettenti nomi della nuova generazione della lirica italiana: il soprano Sara Rossini, il contralto Cecilia Bernini, il tenore Ridccardo della Sciucca e il basso Rocco Cavalluzzi.

Sul palco, dirette dal M° Ettore Maria Del Romano, anche le voci di tre fra le più riconosciute compagini coreutiche abruzzesi: il Coro dell’Accademia e il Coro delle Nove entrambe di Pescara e la Corale Novantanove dell’Aquila del M° Ettore Maria del Romano. La direzione è affidata a Pasquale Veleno, direttore d’orchestra, maestro di coro e pianista, un nome di riferimento nel panorama della musica corale e polifonica italiana.

Quattro le repliche in programma: L’Aquila (17.07), Chieti (28.07), Teramo (29.07) e Alba Fucens (30.07).

L’estate ISA, dopo l’impegnativa presenza nella prima parte del mese di agosto al Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo diretto dal Jacopo Sipari di Pescasseroli, si concluderà con un tributo alla grande musica di Hollywood. Da Via col Vento a Superman, da Psyco a Forrest Gump, da Star Wars a Jurassick Park, da I predatori dell’arca perduta a Casablanca e poi ancora le arie più celebri dei vari film di 007.

È ricchissimo l’elenco di titoli cinematografici che verranno evocati grazie ai brani più celebri delle loro colonne sonore, veri capolavori della musica del ‘900, accompagnate dalla proiezione delle immagini più coinvolgenti delle stesse pellicole in un montaggio originale realizzato da Giordano Cagnin. È questo From Hollywood with love! Il grande concerto che l’Istituzione Sinfonica Abruzzese dedica, come suggerisce il titolo, alla grande musica del cinema americano.

Sul palco con i professori d’orchestra dell’ISA il direttore Benedetto Montebello che ha ideato e curato gli arrangiamenti. Il concerto verrà proposto ad agosto a Pescocostanzo (14), Cantalice (19), Pescara (20), Tagliacozzo (22), Castelbasso (24).