LETTERATURA: ALLA GIORNALISTA AQUILANA MONICA PELLICCIONE I PREMI KALOS 2021 E MARIO ARPEA

L’AQUILA – Due riconoscimenti letterari per la giornalista e scrittrice aquilana

Monica Pelliccione. Con il libro “Personaggi aquilani” (edizione Arkhé) Pelliccione ha ottenuto la Menzione speciale della giuria al premio internazionale di arte e letteratura Kalos 2021. Si tratta del terzo riconoscimento, attribuito ad un’opera letteraria che racconta L’Aquila e i volti che ne hanno tracciato il percorso attraverso i secoli, dopo il premio internazionale Città di Firenze “Ut pictura poesis” e il premio d’eccellenza “Città del Galateo”, insignito della medaglia del Presidente della Repubblica e patrocinato dal Senato, dalla Camera dei deputati e dalla società italiana “Dante Alighieri”.

Pelliccione ha ottenuto anche il secondo posto al Premio letterario nazionale “Mario Arpea”, letteratura e poesia di montagna, con il volume “Pastori d’Abruzzo”, edito in occasione del decennale del sisma del 2009 e del sessantennale della Rassegna ovini di Campo Imperatore, con la seguente motivazione della giuria: “Il libro è il racconto delle simbiosi tra il pastore e la montagna. Il premio è attribuito per aver colto e rappresentato, attraverso immagini e parole, l’enigma dell’esistenza tra pascoli e monti, come direbbe D’Annunzio, tra le montagne d’Abruzzo e la tradizione della pastorizia e della transumanza”.

Autrice di diversi volumi, Pelliccione ha ricevuto, tra gli altri, il premio “Donna” per il giornalismo e la letteratura, il “Rotary international Agape Caffé letterari d’Italia e d’Europa” per la saggistica lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo e il “Margherita d’Austria” per la saggistica. Terza classificata al premio internazionale di letteratura “Luca Romano” ha ottenuto il premio letterario internazionale “Penna d’autore”, il premio letterario Città di Chieti e ha ricevuto a Spoleto il premio “Donne e comunicazione- I grandi dialoghi”. Premio presidenza della giuria al Concorso letterario internazionale “Athena Ars”.