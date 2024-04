LETTERATURA SCIENTIFICA GSSI L’AQUILA: IL 2 MAGGIO INCONTRO CON BRESSANINI ALLA LIBRERIA COLACCHI

L’AQUILA – Fumetti e scienza, a partire dalle domande dei dottorandi della città: Parentesi, la rassegna di letteratura scientifica aperta al pubblico e promossa dal GSSI in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, torna con un altro avvincente appuntamento.

L’ospite questa volta sarà Dario Bressanini, chimico, saggista e divulgatore capace di attirare l’attenzione di milioni di persone. Seguitissimo sui canali social – da Instagram a Youtube – Bressanini questa volta non chiacchiererà con ricercatori e professori, ma invece con le studentesse e gli studenti di dottorato del Gran Sasso Science Institute e dell’Università dell’Aquila. E l’argomento strizza l’occhio ai giovani – anzi in realtà a tutti. Chi infatti non è stato affascinato dai fumetti? E chi ancora non ha giocato con un supereroe che magari ha acquisito i suoi superpoteri dentro a un laboratorio mentre lavorava a un esperimento? Bressanini, attraverso il supereroe fittizio Doctor Newtron, racconterà come i comic book supereroistici abbiano rappresentato la scienza dal Novecento a oggi.

L’appuntamento con il libro Doctor Newtron. La scienza nel fumetto, edito da Feltrinelli, è per giovedì 2 maggio alle ore 18.15 nella Libreria Colacchi, in corso Vittorio Emanuele 5 a L’Aquila.