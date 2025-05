LETTERE D’AMORE DAL CARCERE: IL 30 MAGGIO A LANCIANO LA PREMIAZIONE

LANCIANO – “Un’iniziativa che tende a valorizzare gli aspetti emotivi, affettivi e sentimentali dei detenuti, espressi tramite le lettere cartacee – ormai residuale strumento di espressione e comunicazione nel terzo millennio – che gli stessi hanno indirizzato a ‘soggetti e/o oggetti d’amore’, capaci di suscitare il coinvolgimento emotivo del lettore”.

Venerdì 30 maggio, alle ore 9.30, presso “Piccolo Teatro Fenaroli” della Casa Circondariale di Lanciano si terrà la premiazione della XII edizione del Concorso Nazionale Lettere d’Amore dal carcere, organizzato con l’Associazione culturale “Nuova Gutemberg” e il patrocinio del Comune di Lanciano.

Il concorso, nato nel 2013, con pochi mezzi a disposizione – viene ricordato in una nota -, ha suscitato nei detenuti grande interesse e partecipazione, giungendo nelle edizioni precedenti a raccogliere oltre 2.000 opere/lettere dagli Istituti di pena di tutta Italia.

Nel 2014 il concorso è stato insignito, dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, della “Medaglia per l’alto valore sociale dell’iniziativa” e il libro che ne è scaturito è stato presentato al Senato della Repubblica Italiana, all’Università Gabriele D”Annunzio e in numerose manifestazioni e festival. Anche Papa Francesco ha incoraggiato e benedetto l’iniziativa con un messaggio epistolare.

Le lettere, scritte dai detenuti presenti in tutti gli Istituti Penitenziari d’Italia, sono state valutate da una Commissione di professionisti, che ha evidenziato come in questa edizione si siano distinti i lavori delle detenute.

Ai primi tre vincitori saranno assegnati dei premi in denaro dell’ammontare rispettivamente di 100, 200 e 300 euro.

La fase conclusiva del concorso, ideato da Tonino Di Toro, sarà condotta da Carmine Marino, con la partecipazione del direttore della Casa Circondariale di Lanciano, Daniela Moi, gli operatori dell’Area Trattamentale e i rappresentanti della Casa Editrice.