LETTOMANOPPELLO: AL VIA EDIZIONE 2025 DEL PREMIO “LECTOR IN TERRA LECTI”, DEDICATO ALLA RESISTENZA

PESCARA – Sarà dedicata all’80esimo Anniversario della Liberazione la terza edizione del Premio ‘Lector in terra Lecti. Quintino festival dei lettori.

Alle falde della Majella, nel cuore del bacino minerario’ che si svolgerà sabato prossimo, 6 settembre, a partire dalle ore 11, a Lettomanoppello.

Un evento promosso come di consueto dall’Officina delle Idee in collaborazione con la Fondazione Europa Prossima, la Fondazione Palazzo De Sanctis APS e l’associazione Pietrara conviviale, che si snoderà tra le piazze e i larghi della Città della Maiella.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa nei giorni scorsi sono stati la professoressa Silvia Di Donato e il professor Marco Presutti, membri del Comitato Organizzatore.

Il Premio, come ha sottolineato la professoressa Di Donato, “sta entrando sempre più nelle dinamiche dell’avvio settembrino come evento calendarizzato, un premio dedicato alla lettura e ai lettori, pensato per esaltare e costruire tutti valori e le potenzialità che la lettura ha in sé. La lettura è un atto rivoluzionario: in un contesto sociale che spinge all’individualismo, la lettura costruisce comunità, generazioni, costruisce spirito critico, concorre a produrre pensiero, perché nutre l’immaginazione, il luogo in cui possiamo coltivare la progettualità e possiamo pensare il possibile, ossia come potremmo diventare migliori. Nello specifico quest’anno i titoli per ciascuna categoria sono legati a un filo rosso, l’80esimo Anniversario della Liberazione, che è il valore fondativo che celebriamo condividendo una memoria della nostra identità e la forza del valore con la pratica della lettura di quei contributi letterari che sono tanti e che hanno affrontato con la parola letteraria e poetica questo momento fondamentale della storia del nostro Paese”.

Le categorie sono diverse, a ognuna è stato assegnato un titolo, avremo 82 lectores in gara e ciascun lettore avrà 5 minuti a disposizione per restituire il rapporto costruito con il testo assegnato.

Per gli studenti delle scuole primarie Roberto Denti , Gianluigi Spini, Annalisa Strada, Lia Levi, I racconti della Resistenza. Per gli studenti della secondaria di primo grado (fino a 14 anni): Renata Viganò, L’Agnese va a morire; per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (fino a 19 anni): talo. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; per i giovani (fino a 30 anni): Carlo Cassola, La ragazza di Bube; per gli adulti: Beppe Fenoglio, Una questione privata; per i saggi (da 70 anni in poi): Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny.

Sulla base delle valutazioni curate dalle giurie, composte da esperti caratterizzati da elevata professionalità, competenza e consistenza morale, le tre migliori illustrazioni di ciascuna categoria saranno premiate nel corso della cerimonia che avrà luogo a Lettomanoppello, alla presenza di autorità ed esponenti del mondo culturale.

Il programma è ricchissimo, la giuria è costituita da diverse personalità della scuola, della cultura, dell’Università, e ci sarà presenza del Garanti dei lectores, ossia il Presidente, Prefetto Giuseppe Pecoraro, il presidente del Centro per il Libro e la Lettura – Ministero della Cultura, Giuseppe Iannaccone e il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Augusto di Roma, Prof.ssa Stefania Forcellini.

La giornata dedicata ai lettori e alla lettura prenderà vita alle ore 11 con l’avvio dei lavori dei Maestri Madonnari in piazza Umberto I dove è prevista anche l’esibizione degli Sbandieratori del Borgo San Panfilo di Sulmona e, alle 12, la presentazione del volume ideato da Padre Orazio Renzetti “Il Cantico delle Creature”.

L’avvicinamento alla competizione dei Lettori sarà impreziosita alle 15.30 dall’esibizione del Maestro violinista Gisler Lima in corso Vittorio Emanuele, seguita alle 16 dall’inaugurazione della sede di “Lector in Terra Lecti” e l’illustrazione del piano regolatore di Civita Lecti.

Alle 17 entrerà nel vivo il Premio con l’accoglienza, in piazza Umberto I, dei Lectores e alle 17.30 l’avvio delle Agorà con la gara tra Lectores nelle piazzette e nei porticati del centro di Lettomanoppello.

Alle 19.30 è prevista la premiazione dei vincitori delle varie Agorà e la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i Lectores.

Al termine della cerimonia di premiazione avrà luogo la performance di giocolieri, trampolieri e sputafuoco degli artisti di strada della compagnia Lui.Bo, che guiderà alla messa in scena, alle 21, in Largo Giovanni De Sanctis e Augusto Pierantoni dello spettacolo “Processo ad Augusto Pierantoni” (sub lege libertas), curato dalla Compagnia Teatrale di Lettomanoppello per la regia del professor Paolo Diodato e, alle 22, in piazza Umberto I alla successiva esibizione “In arte libertas. Pierantoni all’opera”, appuntamento animato dal gruppo Identità Musicali di Francavilla al Mare.