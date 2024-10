LETTOMANOPPELLO: AVVIATO IL “CANTIERE DELLE IDEE” CON UN INCONTRO SULL’IMPORTANZA DI SAPER DECIDERE

LETTOMANOPPELLO – “La decisione è di qualità quando è generativa e non distrugge. Supera ogni distinzione, va oltre leggi e procedure, ma ha bisogno di idee per essere fruttuosa: deve essere generativa per ricomporre la parte e l’intero”: con queste parole l’onorevole Luciano D’Alfonso, in qualità di garante delle iniziative culturali della fondazione Europa Prossima, ha introdotto l’incontro “Saper decidere: prima e dopo della decisione tra pubblico e privato”, evento di partenza del Cantiere delle Idee che si è tenuto questa mattina nell’edificio sacro San Nicola di Bari a Lettomanoppello Pescara).

D’Alfonso ha proseguito spiegando: “Quand’è che le nazioni progrediscono? Quando hanno il suolo ricco di minerali rari o quando hanno le idee, il diritto e i diritti accoppiati ai doveri? C’è bisogno di cultura della responsabilità, di ritrovare la dimensione della persona: noi vogliamo fare questo partendo da questo luogo, un paese in cui si pensava che gli uomini fossero zolle di carne, buone soltanto per scavare carbone nella montagna rovesciata”. L’evento è stato organizzato dall’Officina dell’on. Luciano D’Alfonso, dalla fondazione Europa Prossima, dall’associazione Pietrara Conviviale e dall’aps fondazione Palazzo De Sanctis, con il patrocinio dell’università La Sapienza di Roma, dell’università di Teramo, del Dipartimento di scienze giuridiche e sociali dell’università di Chieti-Pescara, della Provincia di Chieti e dell’associazione culturale intitolata a Ennio Flaiano.

La giornata si è aperta con i saluti di don Davide Schiazza, parroco della comunità religiosa di Lettomanoppello, e del sindaco Simone Romano D’Alfonso. Gli interventi sono stati effettuati da Francesco Bonini, magnifico rettore della Lumsa (in collegamento digitale); Francesca Mariotti, avvocato e board member; Lucio D’Alessandro, magnifico rettore dell’università Suor Orsola Benincasa; e suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale per la Città del Vaticano.

In seguito, Benno Albrecht, magnifico rettore dell’Iuav di Venezia, e Anna Rita Mantini, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Pescara, hanno relazionato sul tema “Decidere vuol dire generare e non più tagliare. Come si può ricominciare a decidere fruttuosamente promuovendo la cultura della vita per la persona singola e associata?”.

Le conclusioni sono state affidate a Carmine Masiello, generale di corpo d’armata e capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Silvia Elena Di Donato, presidente designata della Fondazione Palazzo De Sanctis, ha moderato il dibattito.