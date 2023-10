LETTOMANOPPELLO: DOMANI CONVEGNO SU PICCOLI COMUNI CON IL PRESIDENTE ANCI ANTONIO DECARO

LETTOMANOPPELLO – “Nel marzo scorso lanciai una proposta: ogni parlamentare, ma anche ogni consigliere regionale, avrebbe dovuto adottare un piccolo Comune, per sopperire con le idee e con la politica del fare alla carenza di persone. Ritengo fondamentale la funzione dei borghi, soprattutto in quelle che vengono definite aree interne: per evitare lo spopolamento e rivitalizzare le terre alte occorre creare opportunità di vita e di lavoro nelle piccole comunità”.

Così il deputato Luciano D’Alfonso nell’annunciare il convegno che si terrà domani, martedì 3 ottobre, alle ore 15.30 nella sala consiliare “Papa Wojtyla” a Lettomanoppello (Pescara), dal titolo “Le ragioni dei piccoli Comuni nell’Italia che ricerca la crescita”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Simone Romano D’Alfonso, interverranno la sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo, la sindaca di Spoltore Chiara Trulli, il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, il sindaco di Teramo e presidente dell’Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto, e il deputato D’Alfonso. Le conclusioni sono affidate al sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro; saranno presenti Stefania Catalano, vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, e Romina Di Costanzo, consigliera comunale a Montesilvano e presidente di Civitas per l’ambiente. L’incontro, organizzato dall’Officina dell’onorevole D’Alfonso, sarà moderato dalla giornalista Grazia Di Dio.

Per il sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D’Alfonso “i piccoli Comuni sono l’ossatura, la spina dorsale che sostiene i nostri territori, sempre di più messi a dura prova dalle grandi sfide globali: dai cambiamenti climatici alla pandemia, dalla transizione digitale alle grandi crisi umanitarie, come quella che purtroppo stiamo vivendo. In questo scenario, in cui i sindaci sono sempre più protagonisti, le politiche pubbliche devono andare nella direzione della tutela e della cura dei territori per renderli sicuri e vivibili. Solo così potremo garantire servizi fondamentali e contrastare lo spopolamento che investe i nostri borghi”.

Ufficio stampa on. Luciano D’Alfonso