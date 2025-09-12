LETTOMANOPPELLO: DOMANI INAUGURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO ‘MARCINELLE’

MANOPPELLO – Si svolgerà domani, sabato 13 settembre 2025, la Cerimonia di Inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia e Primaria di Lettomanoppello, struttura realizzata ex novo e intitolata a ‘Marcinelle’. L’evento, che vedrà la presenza di Istituzioni, cittadini e studenti prenderà il via alle ore 10, in via Pietrara.

Il nuovo complesso scolastico nasce da un percorso iniziato nel 2017, quando la Regione Abruzzo, attraverso il Masterplan – Patti per il Sud, finanziò l’opera con 1,5 milioni di euro. Per la prima volta i cittadini di Lettomanoppello furono chiamati a scegliere il luogo in cui realizzare l’edificio: la scelta cadde sull’area di Via Pietrara.

Da lì è iniziato un cammino fatto di progettazione, approvazioni, gare e lavori che, nonostante la pandemia e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, non si è mai fermato. Nel corso degli anni, grazie a ulteriori risorse, l’opera è cresciuta: Ampliamento con nuove aule tramite fondi PNRR (990.000 €); Autonomia energetica totale con un ulteriore finanziamento di 750.000 € a opera del Ministero del Merito e dell’Istruzione

La scuola è intitolata per conservare la memoria delle vittime del disastro di Marcinelle come legame profondo con il dolore storicamente vissuto e con l’identità percepita della nostra comunità. Il tragico evento del 1956 – nel quale morirono cui 22 minatori Lettesi– è oggi motivo di riflessione, insegnamento e impegno collettivo per la sicurezza, i diritti e il valore del lavoro.