LETTOMANOPPELLO: SABATO 16 IL PREMIO “LECTOR IN TERRA LECTI”. SONO IN 57 A CONCORRERE

PESCARA – E’ tutto pronto per l’edizione numero zero del Premio “Lector in terra Lecti. Quintino Festival dei lettori. Alle falde della Majella, nel cuore del bacino minerario” promossa, insieme all’Officina dell’on. Luciano D’Alfonso, dall’associazione WOO, dalla Fondazione Europa prossima e dall’associazione Pietrara conviviale. L’evento si terrà sabato 16 settembre dalle ore 17 in poi in vari punti di Lettomanoppello (Pescara), tutti interconnessi fra loro: piazza Umberto I, largo Piccirilli, via del Portico e via Cairoli.

I 57 iscritti saranno chiamati a illustrare le opere prescelte da un pool di esperti per le quattro categorie in cui sono stati suddivisi i partecipanti: “La montagna capovolta” di Francesca La Mantia (studenti delle scuole medie); “L’isola di Arturo” di Elsa Morante (studenti delle scuole superiori); “Il gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (studenti universitari); “Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino (adulti). Potranno iscriversi anche coloro che si presenteranno poco prima delle 17 alla giuria della categoria di appartenenza.

I partecipanti dovranno illustrare il libro previsto per la propria categoria avendo a disposizione un massimo di cinque minuti, nei quali raccontare e dare vita all’interpretazione del testo. La valutazione sarà effettuata da una giuria di esperti selezionati per professionalità e competenza, tenendo conto della qualità dell’illustrazione, dell’originalità e della capacità di emozionare e di comunicare idee e valori. Saranno elementi di valutazione ulteriore la descrizione della copertina e il commento sull’opera.

I giurati studenti delle scuole medie: Ilaria Filograsso (presidente), Antonella Caggiano, Stefania Catalano, Letizia Cetrullo, Daniela D’Alimonte, Angela Pizzi. Studenti delle scuole superiori: Giuliano Bocchia (presidente), Claudio Amicantonio, Giuliano Commito, Roberta De Zuani, Silvia Elena Di Donato, Tonita Di Nisio, Nella Martino. Studenti universitari: Stefano Trinchese (presidente), Francesco Berardi, Diego De Carolis, Franca De Leonardis, Pierluigi Ortolano.

Adulti: Pietro Mennini (presidente), Natalina Ciacio, Giuseppe Fioritoni, Teresa Leghinati, Fabrizio Masciangioli, Massimo Palladini. Il presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, rivestirà il ruolo di Garante dei Lettori.

I risultati delle prove verranno comunicati al termine degli interventi. Saranno premiate le tre illustrazioni che meglio riusciranno a focalizzare il proprio pensiero nell’esposizione in pubblico dei libri scelti. In ognuna delle quattro categorie saranno individuati il primo, il secondo e il terzo classificato; i premi consistono in 1.000 euro per i primi classificati, 600 euro per i secondi e 300 per i terzi. Dopo la premiazione ci sarà un momento di convivialità.

L’edizione zero è riconosciuta e incoraggiata dall’Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa; dal Centro per il Libro e la Lettura; dall’Associazione Italiana Editori; dalla SIAE; dal Consiglio regionale dell’Abruzzo; dalla Provincia di Pescara; dal Comune di Lettomanoppello; dall’associazione I Borghi più belli d’Italia – Abruzzo e Molise; dall’Istituto comprensivo di Manoppello; dall’associazione culturale Ennio Flaiano e da Confimi Industria Abruzzo.

“L’istituzione del premio – ha spiegato l’on. D’Alfonso – vuole sostenere una postura collettiva a favore della lettura, esaltando come valore l’illustrazione di ciò che si è letto e riattivando le piazzette dei piccoli centri con il coinvolgimento della collettività che pensa e discute, per realizzare opinione pubblica su ciò che vale. Per la prima volta il centro dell’attenzione si sposta a favore dei lettori e della discussione che serve dopo la lettura, mettendo da parte il gigantismo di chi scrive l’opera. Sarà un’occasione di confronto per tutti coloro che si vogliono mettere in gioco parlando di libri”.