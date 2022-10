EUROPARLAMENTARE AQUILANA DE BLASIS TORNA NELLA LEGA, “GRAZIE SALVINI!”, AUGURI DI BELLANOVA

L’AQUILA – “Grazie al senatore Matteo Salvini, l’Abruzzo avrà un rappresentante al Parlamento Europeo. Ringrazio tutti gli elettori della Lega dall’Abruzzo alla Calabria, passando per Molise, Campania, Basilicata e Puglia, e i militanti del partito per aver riposto in me la fiducia e per aver fatto sì che un progetto che sembrava impossibile diventasse realtà. Questa vittoria è la vittoria di tutti voi”.

Così sul suo profilo facebook una raggiante Elisabetta De Blasis, cardiologa ed ex consigliere comunale dell’Aquila, tornata nella Lega, ora che è entrata a far parte del Parlamento europeo, come seconda dei non eletti del partito di Salvini alle elezioni europee del 2019. E’ accaduto infatti che l’eurodeputato pugliese Andrea Caroppo è stato eletto deputato nel collegio di Lecce-Brindisi, e ha optato per la Camera.

Eppure De Blasis era uscita dalla Lega, sbattendo la porta, mentre ora il suo post conferma, sancisce e celebra il ritorno a casa, come eurodeputata. Un lungo pellegrinaggio quello di De Blasis: con Forza Italia è diventata consigliere comunale cinque anni fa, è poi uscita dal partito azzurro ed è passata alla Lega, con cui si è candidata alle Europee del 2019, dove ha ottenuto 20mila voti, risultando la seconda dei non eletti. Nel 2020 De Blasis ha fatto però le valige, e ha aderito in Fratelli d’Italia, per poi tornare a Forza Italia, a primavera scorsa, candidandosi alle comunali di giugno, racimolando però solo 69 voti e non risultando eletta. Oggi si è nuovamente accomodata sul Carroccio.

Sarà suo assistente a Bruxelles l’ex deputato Giuseppe Bellachioma, appena uscito dalla Lega, dopo essere arrivato ai ferri corti con il segretario regionale Luigi D’Eramo, non rieletto alla Camera.

Interviene anche l’europarlamentare leghista Massimo Casanova, che posta una foto assieme a De Blasis.

“Felicissimo dell’ingresso nella grande famiglia Lega Parlamento Europeo – Gruppo ID di Elisabetta De Blasis. Con lei, l’Abruzzo e il Sud guadagnano una rappresentante di grande valore che, sono certo, darà il massimo dell’impegno a tutela dei territori. Insieme possiamo lavorare tanto e bene. Ed abbiamo già iniziato. In bocca al lupo, Elisabetta!”, si legge nel post.