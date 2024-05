L’EUROPARLAMENTARE DE BLASIS: “ORA RIMBORSABILE UNA NUOVA MOLECOLA PER CHI SOFFRE DI VITILIGINE”

AVEZZANO – L’europarlamentare marsicana Elisabetta De Blasis, membro della sottocommissione per la sanità pubblica al Parlamento Europeo, accoglie con favore la decisione dell’Agenzia Italiana del Farmaco: “Questa è una grande notizia per i circa 330.000 italiani che soffrono di vitiligine, una malattia autoimmune che colpisce la pelle e spesso si associa ad altre condizioni come malattie tiroidee, malattie infiammatorie croniche intestinali, diabete e alopecia areata. Il Ruxolitinib, una nuova molecola per il trattamento della vitiligine, ha dimostrato una notevole efficacia nel migliorare la ripigmentazione delle lesioni sia sul viso che sul corpo in studi clinici condotti su adulti e adolescenti. La sua rimborsabilità rappresenta un passo avanti significativo per garantire l’accesso a questa terapia innovativa ai pazienti che ne necessitano.”

L’europarlamentare De Blasis guarda oltre i confini nazionali: “Spero che presto questa molecola o molecole simili egualmente efficaci diventino accessibili ai pazienti in tutta Europa, come da me proposto in un’interrogazione parlamentare. L’equo accesso alle cure è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti.”