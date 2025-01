L’EX SINDACO DI SULMONA RECRIMINA: “SONO STATO TRADITO DA FUOCO AMICO”

SULMONA – “La politica si fa con sentimenti e non con risentimenti. Io ho risentimenti anche se mi sento di dire di essere stato tradito dal fuoco amico”. Con queste parole l’ex sindaco di Sulmona (L’Aquila), Gianfranco Di Piero, riprende le fila del discorso per tracciare il bilancio degli ultimi tre anni che lo hanno visto a capo della coalizione “Liberamente Sulmona”, progetto che si è infranto lo scorso anno con il passaggio in minoranza di tre consiglieri.

“Abbiamo peccato di attaccamento alle poltrone. Ho sbagliato a non fare valere l’autorevolezza del sindaco e abbiamo peccato di infantilismo politico. Questa città ha bisogno di essere pacificata e governata”- aggiunge Di Piero- ” è necessario guardare al futuro. Io vengo dal cantiere e posso dire che c’è bisogno di uno sforzo corale”.

L’ex primo cittadino ha presentato quindi l’elenco delle cose fatte. Dalla riapertura del liceo classico alla risoluzione dei miasmi per la discarica Cogesa fino agli interventi che riguardano l’efficientamento energetico del Teatro ‘Caniglia’ e del Cinema Pacifico.