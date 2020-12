LEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA A DISTANZA: QUARESIMALE IN CATTEDRA, “UN’ESPERIENZA EMOZIONANTE”

TERAMO – “Quella di oggi è stata un’esperienza emozionante, ancora più significativa in questo particolare momento che vive il nostro Paese. Poter interagire, in una lezione a distanza con gli alunni della classe 5 B, in un confronto sul potere legislativo della Regione, sulla riforma del Titolo V della Costituzione è stato molto interessante. I ragazzi mi hanno dato spunti interessanti, cui cercherò di dare attuazione. Ho anche provato sulla mia pelle i pregi e i difetti della didattica a distanza”.

Sono le parole dell’assessore all’Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale, oggi al Liceo Scientifico Delfico per la prima volta in visita istituzionale in una scuola della provincia di Teramo, nell’ambito degli incontri legati all’approfondimento dell’insegnamento dell’educazione civica, coordinati dalla professoressa Anna Pompili. Dopo il saluto del dirigente, il professor Adriano Trentacarlini, l’assessore ha introdotto la lezione, svolta in modalità di didattica a distanza con la classe 5B, partendo dalla riforma federalista della Costituzione (Legge costituzionale 3/2001, in vigore dall’8 novembre 2001) che, riscrivendo l’intero Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ha modificato ab himis la ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni.

Ha poi esposto agli studenti le peculiarità delle sue funzioni e delle sue deleghe e i suoi progetti per il futuro dell’Abruzzo, tra cui il progetto di legge “Abruzzo Regione del benessere”, dato che la regione figura al quinto posto, per gli americani, per la qualità della vita, secondo una ricerca pubblicata un anno fa dal quotidiano Huffington Post.

Molto positiva per l’assessore Quaresimale la condivisione della propria attività con gli alunni: “Dopo tanti anni dalla mia ultima esperienza da studente, è stato ancora più coinvolgente tornare sui banchi di scuola, sebbene in un ruolo diverso. Ringrazio il dirigente Adriano Trentacarlini, la professoressa Anna Pompili, tutti i docenti e il personale del Liceo Scientifico Delfico di Teramo per la bella giornata trascorsa insieme”.

Gli studenti, molto soddisfatti e incuriositi, hanno chiesto all’assessore il massimo impegno per garantire in tempi brevi il rientro a scuola in sicurezza. Nella mattinata, poi, Quaresimale ha visitato il resto del Convitto e ha salutato i bambini della Scuola Primaria, impegnati a svolgere la didattica in presenza.

Download in PDF©