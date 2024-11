LFOUNDRY AVEZZANO: MAGNACCA, “OTTIMA LA DECISIONE AZIENDALE DI RITIRARE I LICENZIAMENTI”

PESCARA – “Il dialogo e l’aver poi abbassato i toni, unitamente alla ferma richiesta di sospendere ogni decisione di lasciare a casa i lavoratori precari, hanno contribuito a far prendere le decisioni sperate ai vertici di LFoundry di Avezzano (Aq)”.

Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, alla luce delle notizie filtrate circa la decisione dell’azienda di ritirare la decisione di non confermare i 134 contratti interinali già dal prossimo gennaio. La decisione verrà ufficializzata nei prossimi giorni con un accordo con i sindacati e le Rsu aziendali. “L’incontro dello scorso 21 novembre in assessorato – ha aggiunto Tiziana Magnacca – ha chiarito le posizioni delle parti indicando negli strumenti di solidarietà e di formazione per i lavoratori oltre alla sospensione delle iniziative di licenziamento la strada da seguire per risolvere una vertenza che altrimenti sarebbe stata sofferta per l’economia del territorio della Marsica. L’aspetto più rilevante, in attesa dell’accordo formale che venga firmato, e per questo diamo la disponibilità ad accogliere nuovamente sindacati e azienda in assessorato, è la disponibilità al ritiro dei provvedimenti di licenziamento per i 134 lavoratori in somministrazione e l’impegno verso il demansionamento di 80 lavoratori”.

“Il ringraziamento – conclude l’assessore Magnacca – va ai sindacati e all’azienda che, ritornando sui suoi passi, dimostra di aver bene interpretato la responsabilità sociale dell’azienda, maggiormente richiesta nel territorio marsicano che ha accolto sin dall’inizio il sito produttivo rendendolo l’eccellenza che negli anni ha dimostrato di essere”.