LFOUNDRY: INCONTRO AL MIMIT CON IL SOTTOSEGRETARIO BERGAMOTTO

ROMA – Il sottosegretario al Mimit con delega alle crisi di impresa, l’aquilana Fausta Bergamotto, assistita dalle strutture tecniche del Ministero, ha incontrato a Palazzo Piacentini i vertici LFoundry, azienda di Avezzano attiva nella produzione di dispositivi elettronici.

È quanto si legge in una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella quale viene spiegato: “al centro del confronto un aggiornamento della situazione aziendale con particolare riferimento alle iniziative poste in essere dalla società per il rilancio e la diversificazione delle produzioni”.

“L’incontro – viene aggiunto – è stata anche l’occasione per approfondire gli eventuali strumenti pubblici di supporto al piano aziendale”.

Il sottosegretario nei prossimi giorni incontrerà le rappresentanze sindacali al fine di raccogliere anche le loro osservazioni sull’attuale situazione produttiva e sulle prospettive di sviluppo.