LFOUNDRY: INCONTRO AL MIMIT TRA SOTTOSEGRETARIO BERGAMOTTO E VERTICI AZIENDALI

ROMA – “Il Mimit ha confermato la propria disponibilità a supportare l’azienda nelle azioni di rilancio del sito di Avezzano, in stretto raccordo con tutte le parti coinvolte”.

Nell’ambito delle attività di accompagnamento e gestione della situazione aziendale di LFoundry, si è tenuto ieri, lunedì 19 maggio, al Mimit un incontro tra il sottosegretario di Stato con delega alle crisi d’impresa, l’aquilana Fausta Bergamotto, e i vertici aziendali finalizzato a un aggiornamento e a un approfondimento dello stato della vertenza.

All’incontro, che si è tenuto a Palazzo Piacentini, erano presenti anche le strutture tecniche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nel corso del confronto interlocutorio, si legge in una nota, è stata valutata l’opportunità di convocare un nuovo tavolo in plenaria con tutte le rappresentanze dei lavoratori, non appena sarà concluso il percorso di elezione delle nuove RSU.