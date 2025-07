LFOUNDRY: MAGNACCA, “L’AZIENDA DICHIARI UN PIANO INDUSTRIALE”

ROMA – “Esco dall’incontro tenutosi per la vertenza LFoundry oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy con il sottosegretario Fausto Bergamotto con poche novità, ma soprattutto con nessuna certezza che ho colto da parte dell’azienda”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, al termine dell’incontro al Ministero.

“La Regione Abruzzo è stata presente, come sempre – spiega Magnacca -, per ribadire che farà la sua parte per quanto di propria competenza. Il governo ha ribadito il suo impegno anche rispetto a eventuali percorsi aziendali. Ma occorre che la proprietà dichiari un piano industriale credibile e di prospettiva che in questo momento non vedo. Ho ribadito la centralità di LFoundry per il settore produttivo abruzzese. Abbiamo la necessità di tutelare i posti di lavoro e di proteggere la tenuta economico e sociale del territorio della Marsica”.

“In questo ultimo anno non ho visto passi importanti dell’azienda in termini di visione e di chiarezza – aggiunge l’assessore – anche verso gli strumenti che la Regione dispone come i fondi ordinari regionali e comunitari o con l’utilizzo degli avvisi destinati alla ricerca innovazione e sviluppo e quello destinati alla formazione”.

“Il tavolo verrà riaggiornato a ottobre per verificare quale percorso l’azienda vorrà mettere in campo anche rispetto a quanto dichiarato”, conclude la nota.